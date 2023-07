På offensiven før etappe: – Jækla lyst å være i brudd

Tobias Halland Johannessen har klare planer for den tiende etappen.

Tobias Halland Johannesen (23) har hatt en meget imponerende Tour de France så langt.

På den sjette etappen ble han historisk som første nordmann over toppen på det prestisjefulle fjellet Col du Tourmalet.

– Vi er rett inn i historiebøkene med Tobias Halland Johannesen, kommenterte Christian Paasche.



Mangler seieren

23-åringen syklet over målstreken på en imponerende tredjeplass, og tok dermed med seg 20 klatrepoeng og 60 000 kroner i pengepremie.

Men Uno-X-rytteren er ikke bare fornøyd med den første uken.

– Jeg føler vi som lag kan være relativt fornøyd - men så er det jo den seieren vi har så lyst på, da.

Likevel sier han det kan være bra at Uno X-seieren har latt vente på seg.

– Det var egentlig bra den ikke kom den første uken - for da er vi enda mer motivert for de to neste.



Begynner å bli slitne

På mandagens hviledag møtte Uno-X-laget pressen. Der var Halland Johannessen klar på hvilke planer han har for resten av Touren.

– Det er et par etapper som kan passe meg godt, men man er avhengig av hvordan feltet kjører. Plutselig er det en etappe du tror passer deg dårlig - som plutselig kan være en kjempemulighet. Og motsatt.

Uno-X-rytteren sier at det handler om å kjenne på beina og ta det litt som det kommer.

– Det dukker opp mange gode muligheter når folk begynner å bli skikkelig slitne.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jækla lyst å være i brudd



Han har likevel en klar tanke om mulighetene før tirsdagens kuperte etappe.

– Tror vi skal prøve å ha en i brudd, og jeg er jækla lyst å være i det bruddet selv!

Og det er ikke 23-åringen alene om.

– Jeg tror det er mange som vil i det bruddet. Det blir en skikkelig fight. Tror det blir morsomt å se på TV i hvert fall.

Norske Uno-X har vært offensive så langt i Touren. På listen over lag som har kjørt inn mest penger hittil, ligger de på en høyst respektabel 8. plass med 18.050 euro, noe som tilsvarer rundt 208.721 kroner.