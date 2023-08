De forente arabiske emirater har blitt tildelt landeveisrittene i sykkel-VM i 2028, opplyser Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Det ble klart på forbundets 192. kongress i Glasgow, der årets sykkel-VM arrangeres.

– Sykkelsporten opplever nå en enestående vekst på alle områder, fra konkurranse til sykling for alle, inkludert områder som integritet og bærekraftig utvikling, sa UCI-president David Lappartient på kongressen.

Det er andre gang i historien at et land i Midtøsten arrangerer et landeveisritt i sykkel-VM. I 2016 ble slovakiske Peter Sagan verdensmester i Doha i Qatar.

– Ikke overrasket

TV 2s sportskommentator påpeker at gulfregionen har vært involvert i sykkelsporten lenge.

– Jeg er ikke veldig overrasket over at Abu Dhabi har blitt tildelt VM. Abu Dhabi/Emiratene har vært i sykkelsporten lenge, og vært representert med lag i lang tid. Så gulfens påvirkninger har vært med lenge, uten at det har fått samme oppmerksomhet som i fotball, sier Mina Finstad Berg.

Hun tror at det kommer til å bli en økende trend.

– Vi kommer nok til å få se flere og flere sånne mesterskaper i land som driver med sportsvasking. Disse landene har også en uttalt strategi om å avholde slike mesterskap.

TV 2s ekspert er klar på hva landene tjener på å avholde store arrangementer.

– De tjener internasjonal oppmerksomhet, gjennom å få mesterskap som tiltrekker seg stjerner og media. De kan også bruke slike mesterskap til å skape et mer positivt bilde av Emiratene og Abu Dhabi.

Finstad Berg nevner også fotball-VM i Qatar, men mener at Emiratene er enda dårligere på menneskerettigheter enn vertslandet for fjorårets fotball-VM.

– Emiratene er på mange måter verre enn Qatar når det gjelder menneskerettigheter, på ting som ytringsfrihet og pressefrihet. De bedriver også forfølgelse av dissidenter. I Qatar har man i hvert fall fått noen endringer på papiret.

Ikke optimist

Da Qatar avholdt fotball-VM medførte det et stort press på landet fra omverden om å bedre menneskerettighetssituasjonen. Finstad Berg tør ikke ha store forhåpninger om en lignende effekt i forbindelse med sykkel-VM 2028.

– Jeg er ikke kjempeoptimist. Fotballen har fått de største protestene. Jeg tror det handler om supporterkulturen i fotballen. Men det er enda en del år til 2028, så man vet aldri, men foreløpig har det vært veldig tyst rundt tiltakene i sykkelsporten.

Neste års mesterskap arrangeres i Zürich (Sveits), før Rwanda (2015), Canada (2016) og Frankrike (2027) blir vertskap før Abu Dhabi i 2028.

(©NTB/TV 2)