Overrasket: – Jeg tvilte selv

Få i Uno-X hadde trodd at Søren Wærenskjold (23) skulle komme til Paris. Nå vil han hjelpe lagets store stjerne til suksess på Champs-Élysées.

– Det ble en ganske mye mer behagelig dag enn jeg hadde sett for meg, sier Søren Wærenskjold til TV 2 etter målgang på 20. etappe.

Tobias Halland Johannessen tok en imponerende niendeplass på den siste fjelletappen i årets Tour de France, men å klare tidsfristen var som en liten seier for lagkamerat Søren Wærenskjold i Uno-X.

Når Tour de France-debutantene i Uno-X tråkker inn på Champs-Élysées søndag, er det med et fulltallig norsk lag på åtte ryttere.

– Jeg skal ikke bli helt Jack Grealish, men …

– Det er over all forventning. Sju av dem kjører sin første Tour de France. Vi tok ut dem som vi trodde kunne komme langt og utgjøre en forskjell, men vi skal være ærlige, Søren er her fortsatt. Det var det få som trodde, sier Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

– Jeg tvilte selv, så det skjønner jeg godt, sier Wærenskjold.



IMPONERT: Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det var svært få som hadde tro på at det skulle bli 21 etapper i Tour de France-debutanten, skal man tro den 21 år gamle mandalitten.

– Det er kanskje én eller to i hele Uno-X som trodde at jeg skulle fullføre. Ikke en gang lagkamerater og ledere hadde trodd det, men det gikk heldigvis, sier han.

Det er kun sju av Tourens 22 lag som er fulltallige til 21. etappe.

På søndagens avsluttende etappe er det ventet å bli massespurt. Wærenskjold er klar til å være opptrekker for Alexander Kristoff.

OPPSKRIFTEN: Søren Wærenskjold er klar til å kjøre opptrekk for Alexander Kristoff på den avsluttende Tour de France-etappen i Paris. Her fra fjerde etappe. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– På dette stadiet virker Alex ganske sterk, og han hadde et veldig bra trøkk i spurten da Jonas Abrahamsen ble nummer tre. Det er litt hipp som happ hvem som spurter, så vi kan kjøre det vanlige fordi det er det vi er vant til. Vi får bare se, sier Wærenskjold.



Alexander Kristoff, Tobias Halland Johannessen, Torstein Træen, Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen, Rasmus Fossum Tiller, Anthon Charmig og Jonas Gregaard utgjør Uno-X-laget i Touren.