Oppførselen slaktes av Hushovd: – Skittent spill

For første gang i årets Tour de France ble det jubel for Soudal Quick-Step da danske Kasper Asgreen vant spurten i bruddet på 18. etappe.

Det var ventet å bli massespurt, men hovedfeltet klarte aldri å hente firemannsbruddet som inkluderte norske Jonas Abrahamsen.

Noe av grunnen skyldes sabotasje i hovedfeltet, mener ekspertene.

– Asgreen kan nok takke Julian Alaphilippe for hjelpen, sier Dag Otto Lauritzen i Tour de France-studio.

– Alaphilippe sitter og blokkerer. Det kan være akkurat det sekunder som gjør at bruddet holder inn. Det var veldig viktig, følger TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad opp.

Hushovd: – Råttent

Soudal Quick-Step-rytterne Julian Alaphilippe og Tim Declercq satt seg foran i hovedfeltet for å bremse farten.

Oppførselen slaktes av TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– Det er skittent spill. Det er bare tull og råttent kjørt. Det blir amatørmessig, mener Hushovd.

– Hvis UAE Team Emirates begynner å gjøre sånn når Jumbo-Visma kjører … Hvor skal grensen gå? Det er vanskelig å sette Alaphilippe på plass, men hadde det vært på mitt lag, hadde jeg tatt tak i lommen og dratt ham bakover. Hadde lommen løsnet, hadde jeg kastet den i hjulet, fortsetter Hushovd, som fikk motstand av Mads Kaggestad.

– Hvis det ligger lag på rekke og rad og samarbeider, kan han ikke komme inn. Her var det kaos, og da var det lett å smette inn og ødelegge litt på opphentingen. Jeg støtter ham fullt på det, sier han.



– Amatørmessig

Dag Otto Lauritzen er enig med Hushovd.

– Det er amatørmessig. Da jeg var amatør, ble det gjort mye sånt. Med en gang jeg kom inn i proffenes rekker, ble det ikke akseptert. Da ble du konfirmert og fikk beskjed om å komme deg ut av rekken, sier han.

Hushovd mener oppførselen viser lagets desperasjon etter omsider å vinne en etappe i Tour de France.

– Det er et desperat lag, og da gjør de desperate ting, sier Hushovd.

Norske Jonas Abrahamsen ble nummer tre på den 18. etappen. Etappevinner Asgreen hadde tro på at bruddet kunne holde inn.

– Situasjonen var ikke ideell, for jeg hadde foretrekker at det var et brudd på seks-åtte ryttere, men det er den siste uken. Vi har vært gjennom noen veldig harde uker, og vi har sett tidligere har en liten gruppe kan snyte spurtlagene. Jeg utelukket ikke det, sier Asgreen.