Omtales som «gæren»: – Et unikum

ET INNHOLDSRIKT ÅR: Jonas Abrahmen med en kaffe hjemme i egen leilighet før avreise til Tour de France. Det siste året har vært svært innholdsrikt for Uno-X-rytteren. Foto: Torstein Wold / TV 2

Et halvt år etter at han lå urørlig på bakken, er Jonas Abrahamsen der han har drømt om.

– Abrahamsen er et unikum av en fyr. Han er helt gæren, sier Uno-X-sjef Jens Haugland og gliser.



16. januar lå «unikumet» urørlig på bakken. I svært høy hastighet hadde han stupt i asfalten på trening.

Lagkamerater og støtteapparat var raskt borte hos ham. Raskt oppdaget de at han hadde svelget tungen. Etter svært dramatiske minutter ble han sendt på sykehuset.

Abrahamsen kom seg gjennom det og fortsatte jobben mot sin store drøm. Men to måneder senere møtte han motstand igjen. Under fire måneder før Tour de France fikk han kyssesyken.

– Da hadde jeg egentlig gitt opp håpet, sier Uno-X-syklisten i verdens største sykkelritt.



27-åringens omtales som en mann «nesten uten sperrer». Da han først ble tvunget til å hvile, kom gjennombruddet.

– Han er en historie i seg selv. Han har hatt en berg-og-dal-bane av en karriere og en berg-og-dal-bane av et år, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.



ENDELIG: Som 27-åring er Jonas Abrahamsen på plass i sin første Tour de France. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Så helt mørkt ut



Kyssesyken tvang Abrahamsen til å ta treningspause i nesten tre uker. Det var uvant for skiensmannen med vanligvis enorme treningsmengder.

Foran TV-en så han lagkameratene vise seg godt frem. Det føltes håpløst å skulle tro at han i slutten av juni skulle være med på flyet til Bilbao.

– Jeg tenkte at døren var lukket. Men så viste det seg at jeg fikk en «boost» av å få fri. Jeg har ikke hatt to uker treningsfri siden jeg startet å sykle for tolv år siden. Det tror jeg at jeg hadde godt av, sier han.



ULYKKEN: Jonas Abrahamsens sykkelskjede hoppet av under et spurtopptrekk med laget i Altea. Han ble sendt på sykehus i ambulanse etter en dramatisk krasj på treningsleir med Uno-X i Spania. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Konfrontert med de gode ordene fra hans sjefer og uttalelsen fra Haugland om at han er «helt gæren» på grunn av sine enorme evne til å presse kroppen sin og store treningsmengder, smiler Abrahamsen.

Ifølge han stusset foreldrene over treningsmengdene hans i tenårene. På vei ut på sykkeltur husker han mange kommentarer fra faren, blant annet:

– «Skal du ut og trene fem timer? Du er 15 år.»

– Jeg har alltid hatt lyst å trene mest mulig. Jeg tror det er bra å ha den egenskapen at man liker det og synes det er gøy. Samtidig kan det bli litt for mye. Der hjalp kanskje kyssesyken litt. Jeg lærte at det kanskje er lurt å hvile litt, sier han og smiler.

Enorme treningsmengder i mange år, litt hvile som ga « en boost» og veldig arbeid de siste månedene resulterte til slutt i plass i det desidert mest prestisjetunge sykkelrittet i verden,

– Det er utrolig morsomt. Jeg hadde ikke trodd det da jeg i januar lå på sykehuset. Det er fantastisk! Spesielt etter kyssesyken tenkte jeg at det så helt mørkt ut. Da var det ekstra deilig å få den telefonen om at jeg skulle være, sier Abrahamsen.



HAR IMPONERT: Jonas Abrahamsen har fått mye oppmerksomhet for sine prestasjoner under sin første Tour de France. Foto: Fredrik Varfjell

Opp og ned i vekt

– Han elsker sykkel og han elsker trening. Han har nesten ingen sperrer i det helt tatt når det kommer til å presse kroppen sin. Den største utfordringen er at han må begrenses, sier Haugland.



Sportsdirektør Arvesen sier seg enig med lagets sjef. Han påpeker også at Abrahamsen har vært gjennom store endringer for å komme dit han nå er.

– I sin karriere har han vært gjennom en stor forvandling. Han gikk fra å være en syltynn klatrer til å legge på seg omtrent 20 kilo og så justere seg ned igjen, sier Arvesen.



Han omtaler Abrahamsen som «en fantastisk fyr og jobbe med som alltid er positiv».

ROSES: Jonas Abrahamsen får mye ros av sine ledere. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Nærmest utømmelig for krefter



Under årets Tour de France har Abrahamsen fått mye ros for den jobben han har gjort for lagkameratene. Etter den tredje etappen opplevde han også å måtte tåle kritikk, og lagkamerat Alexander Kristoff ga utenfor lagbussen han tydelige beskjeder om hvordan han ønsker at jobben skal gjøres inn mot oppløpet fremover.

Arvesen roser hjelperytterens innsats så langt.

– Han er en arbeidshest og en viktig brikke i et sykkellag. For de som ikke helt har forstått at det er en lagidrett, så er det som at han er en forsvarsspiller i fotball. Det hender jo at de også scorer mål, men stort sett må de forsvare. Vi er helt avhengige av en som han, sier sportsdirektøren.



– Er det mulig at han får gå for egne muligheter en etappe denne Touren?



– Det hadde vært utrolig gøy om vi kunne sluppet han løs i et brudd. Han er nærmest utømmelig for krefter, svarer Arvesen.