Ofrer familietid for å prøve noe han aldri har gjort før

– Den mentale alderen er fin. Det er verre med den kroppslige, sier den store veteranen i norsk sykkelsport til TV 2.



Han fyller 37 år til sommeren, er klar for sin 15. sesong som sykkelproff og har et mål om å få sykle sin 11. Tour de France.

Vi møter ham på treningsleir med Uno-X i Spania.

Mens majoriteten i laget er i startgropen av sine karrierer, har Kristoff vært med på det meste og innehar en merittliste alle kan misunne ham. Foran fjorårssesongen skrev han treårskontrakt med det norske profflaget.

– Med hans bankkonto og meritter, så kunne han sittet i en strandstol langs kysten her med god samvittighet. Men han har verken gitt opp eller lagt inn årene. «Alex» er den rytteren som hver eneste dag her i Spania trener en time ekstra, roser sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.

MIL ETTER MIL: Alexander Kristoff bruker denne delen av året til å få mest mulig kilometer i beina på treningsleirer under sommerlige forhold i Spania. Foto: Ingrid Wollberg

– Det er rart med det; han klarer å motivere seg hele tiden. Han er den som trener desidert mest, forteller lagkompisen Søren Wærenskjold.

Trives som tilrettelegger

Dét er ikke noe problem, påpeker Stavanger-mannen der han har slått seg ned mellom øktene i sykkeleldoradoet Dénia, midt mellom Valencia og Alicante.

– Jeg trives i treningshverdagen og sliter ikke med å gjøre det som står på planen. Men det er på løp og det å prestere som er utfordringen. Det er der man til syvende og sist ikke er god nok. Men jeg håper fortsatt å være en bidragsyter til Uno-X og at vi når målene vi setter oss.

Hjemme hos syklist Alexander Kristoff i Stavanger. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han beskriver debutsesongen for de rød-gule som et år der det ble mye nesten. Kristoff fikk imidlertid med seg etappeseirer i Algarve Rundt og Tour of Norway.

– Fjoråret ble likevel en god opplevelse med tanke på det laget leverte. Vi var konkurransedyktig i alt vi var med på. Selv om det ikke var jeg som leverte resultatene, så ser jeg at jeg kan bidra til at en annen på laget gjør det. Det gir også noe.

– Hadde du klart å ha samme tilnærming for noen år siden?

– Da var det jeg som skulle gjøre det. Jeg har fortsatt lyst, men ser at det er andre på laget som kan gjøre det bra på samme type løp.

MENTOR: Alexander Kristoff er sammen med nykommer Magnus Cort (t.h) den mest meritterte av Uno-X-rytterne. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg tenkte: «Wow!»

En av de største opplevelsene i 2023 var å sykle Tour de France for et norsk lag. Der ble 6. plass hans beste etapperesultat, men Uno-X markerte seg med en rekke topp-plasseringer. Hvis de blir invitert igjen, satser Kristoff på å være en av de åtte som får delta.

– Da skal jeg prøve å være i bedre slag enn i fjor. Da må jeg fort på høydesamling – for aller første gang – og se hvordan det funker, forteller han.

HJEMMEBANE: Alexander Kristoff har fire barn med konen Maren. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dette er en naturlig del av forberedelsene for de fleste syklister, men Kristoff har aldri prioritert tid til en treningssamling i høyden. Han så imidlertid effekten dette hadde på Uno-X-lagkameratene, som tilbrakte store deler av mai i fjor i Sierra Nevada.

– Jeg så at de fikk en voldsom boost av dette. Det ga meg blod på tann og jeg tenkte «wow, nå var de bra!» Det kan jo være at det funker for meg også.

Han har imidlertid én stor frykt.

– Jeg sa i fjor at jeg var redd for å være med og for at jeg skulle tenke: «Hva har jeg holdt på med i alle år som ikke har giddet å gjøre dette?».

Får konsekvenser

Ifølge Kristoff planlegger Uno-X en tre ukers høydesamling i mai for de som skal til Tour de France. Dette er en periode av sesongen som firebarnspappaen har brukt på familien og til å sykle ritt som en oppkjøring til sommerens viktigste begivenhet.

– Jeg må gjøre noe når jeg sliter med å henge med de beste.

SNART IGANG: Alexander Kristoff sesongdebuterer på Mallorca 25. januar. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det at lagets største norske stjerne fortsatt utforsker metoder for å bli bedre, er en av tingene som imponerer lagledelsen.

– Det er ganske imponerende at han har den sulten ennå. Han er i et prestasjonsmiljø der han ser at han må legge ned jobben for å være med på den største scenen, sier Kurt Asle Arvesen.

– Tre uker i høyden vil gå utover noe også. Jeg ville blant annet ikke vunnet en etappe i Tour of Norway i fjor, som var en stor opplevelse. I tillegg betyr det mer vekke fra familien. Men jeg håper at det skal bidra til å løfte nivået mitt fysisk, og at jeg dermed kan prestere bedre i Tour de France, hvis jeg kommer meg dit, sier Kristoff.