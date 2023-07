Nye skandalebilder i Touren: – Det er forjævlig

Da Tour de France-feltet syklet gjennom San Sebastián på mandagens etappe, måtte flere stoppe med dekkproblemer.

TV-bildene viste både Rui Costa og Aleksej Lutsenko med trøbbel, og sistnevnte plukket ut minst én tegnestift fra dekket.

– Det er forjævlig, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det skjer dagen etter at flere ryttere ble rammet av det samme.

– Jeg frykter mange i feltet sitter med tegnestifter i dekket. Det er skummelt. Det kan plutselig eksplodere. Det er ikke bra, kommenterer TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Lilian Calmejane la ut en video i sosiale medier av det ene dekket sitt etter søndagens etappe, som ble avsluttet i San Sebastián.

Viser frem skandalebilder

I dekket til franskmannen var det flere tegnestifter.

– Jeg tror ikke at jeg var det eneste offeret for en punktering. Vær klar over at du kan velte og skade seg skikkelig, idioter, skrev Calmejan.

Også Rickaert Jonas la ut bilde av en tegnestift i dekket etter andre etappe. Mads Pedersen og Luke Durbridge punkterte også av samme grunn, skrev Velo søndag kveld.