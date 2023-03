Ny rolle for Thor Hushovd i Tour de France på TV 2

Thor Hushovd blir ekspertkommentator for sykkel i TV 2 og vil være en viktig brikke i kanalens store satsning fremover.

Hushovd blir dermed fast makker til Christian Paasche under alle de store sykkelrittene den kommende sesongen, inkludert Tour de France. Hushovd debuterer i kommentatorboksen allerede under de tre siste etappene av Catalonia Rundt denne uken.

Hushovd har tidligere vært tilknyttet TV 2 som sykkelekspert i tre år. Nå blir han igjen en av de største profilene i TV 2s sykkelsatsning.

EKSPERTISE: Thor Hushovd i gul trøye i Tour de France 2004. Foto: PETER DEJONG

Nytt partnerskap

I sin nye rolle som ekspertkommentator vil 45-åringen følge de største sykkelrittene fra kommentatorboksen sammen med sin faste makker Christian Paasche - inkludert under sommerens Tour de France.

– ­Jeg er veldig takknemlig for å være tilbake hos TV 2, og ikke minst hos den flotte sykkelgjengen i denne kanalen. Fra sist gang jeg var innom vet jeg at jeg her kommer til et veldig godt miljø, med bra mennesker og hvor det er mye kunnskap. Jeg gleder meg til å sitte flere timer i boksen sammen med Christian Paasche, som jeg mener er tidenes formidler og selve stemmen av sykkel, sier Hushovd.

Paasche ser også frem til det nye partnerskapet.

– Jeg syns det er veldig spennende. Jeg har alltid vært heldig med dem jeg har fått kommentere sykkel med, og det ser ut som den flaksen fortsetter, sier Paasche.

Han sier at han har luftet tanken med Hushovd for en del år tilbake, men da ble det aldri testet. Derfor gleder han seg ekstra nå.

– Man får nok en litt annen måte å kommentere på. Det blir nok mer hardcore sportslig, men det er kjempespennende med noe nytt. Vi må sikkert øve og finne rytmen, men slik var det med Johan Kaggestad, Mads Kaggestad og Magnus Drivenes også. Vi skal finne vår form og farge, men det tror jeg går kjempefint. Han har vært med oss før og vet hvordan vi jobber.

LEGENDARISK DUO: Johan Kaggestad og Christian Paasche kommenterte Tour de France sammen i en årrekke. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– At han kommer inn akkurat nå med det nettverket han har og forsterker laget, så tror jeg det er akkurat det vi trenger, og at det sammenfaller det med et norsk lag i Tour de France, er perfekt timing.

Med Hushovd som ekspertkommentator, får TV 2s seere følge noen av de største sykkelrittene sammen med en av Norges mestvinnende syklister. Gjennom sin aktive karriere vant Hushovd blant annet ti etappeseiere og grønn trøye to ganger i Tour de France og ble verdensmester i landeveissykling i 2010.

– Vårt mål er å skape tidenes sykkelsesong på TV 2. Et norsk lag på startstreken i Tour de France og en 2023-kalender pepret med spennende ritt gir oss et strålende utgangspunkt. Så trenger vi de beste folkene i alle ledd, og da er det en stor glede å kunne ønske en kapasitet som Thor Hushovd velkommen tilbake til TV 2. Han vil bidra med unik erfaring og innsikt på det sportslige i sesongens viktigste ritt, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

VERDENSMESTER: Thor Hushovd med trøyen han fikk etter å ha vunnet VM. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Sterkt mannskap

Hushovd blir nå en del av et sterk felt av eksperter i TV 2s sykkelsatsning sammen med Mads Kaggestad, Dag Otto Lauritzen og Magnus Drivenes.

Mads Kaggestad vil i sin ekspertrolle fokusere mye på Uno-X og den historiske norske deltakelsen i Tour de France. Og som vanlig vil Dag Otto Lauritzen spre glede og kunnskap i Frankrike i sommer.

– Sammen med Dag Otto Lauritzen, Mads Kaggestad og Magnus Drivenes utgjør Thor et råsterkt ekspert-lag som vil gjøre sykkelsendingene enda mer interessante og engasjerende på TV 2. Vi sender sykkel 191 dager i 2023. Vi satser mer enn noen gang og inviterer seerne til 1000 timer med sykkelfest, forteller Jansen Hagen.

SPORTSREDAKTØR: Vegard Jansen Hagen. Foto: TV 2

Hushovd gleder seg stort til å dele sine erfaringer fra sykkelkarriere med seerne under de TV 2-sendte rittene Catalonia Rundt, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Tour de France og VM i landevei.

– Målet mitt er å få seerne til å få enda mer kunnskap om sykkelsporten, formidle hva en syklist tenker og gjør underveis i rittene. Jeg har syklet alle disse rittene, og jeg skal prøve å få folk til å komme enda tettere på det som skjer underveis. Jeg gleder meg ekstra stort til å kommentere Uno-X i de aller største rittene, ikke minst i Tour de France, forteller Hushovd.

Rett på jobb

45-åringen starter i sin nye rolle allerede under Catalonia Rundt, som starter mandag. Han skal kommentere de tre siste etappene sammen med Christian Paasche. På startsstreken står blant annet det norske profflaget Uno-X. I tillegg deltar en rekke av de største lagene og profilene i sykkelsirkuset i rittet.

JUBEL: Thor Hushovd på toppen av pallen i Tour de France. Foto: PATRICK HERTZOG

Thor Hushovd har tidligere vært en viktig bidragsyter til at Uno-X ble invitert til å delta i sommerens utgave av Tour de France. Han vil fortsette å bruke sitt store nettverk i sykkel-verdenen for å bidra til at det norske laget får tilgang til de store rittene, samt en del foredrag og opptredener der det ikke er i konflikt med TV 2s interesser eller det redaksjonelle oppdrag.

Catalonia Rundt ser du på TV 2s plattformer fra i dag 20. mars og frem til søndag 26. mars. De fem første etappene sendes på TV 2 Sport 2, mens etappene lørdag og søndag sendes påa TV 2 Direkte. Alle etappene ser du på TV 2 Play.