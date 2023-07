Norsk Tour-komet advares av Hushovd

– Jeg håper at vi kan arbeide med ham i mange år fremover, men senest i dag var det WorldTour-lag som spurte litt ekstra om Tobias.

Det sier Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2 dagen etter at Tobias Halland Johannessen tok en svært imponerende sjetteplass på den beintøffe kongeetappen i Tour de France onsdag.

– Verdensklasse!

23-åringen har også en tredje- og en femteplass fra tidligere i Tour de France-debuten.

– Vi gikk en tur her, og det var to lag som gratulerte oss med Tobias, så det blir lagt merke til. Han har blitt lagt merke til før også, og han har agenter som jobber godt for seg. Det er ulempen for oss når vi har en sånn stjerne, men det er samtidig et kompliment og klapp på skulderen, sier Kurt Asle Arvesen.

– Sitter mest i godstolen

Halland Johannessen merker ikke like mye til oppmerksomheten.

– Jeg sitter mest i godstolen (i lagbussen) og slapper av. Det går greit. Hele laget har fått et løft her nede og har vist seg frem på mange etapper, så for hele laget er det positivt. Det er gøy å være med på, sier Halland Johannessen til TV 2.



Drøbak-syklisten har kontrakt med Uno-X ut 2024-sesongen.

Hushovd grilles for fotballbildene

– Det er ikke så vanlig å skifte lag midt i kontraktsperioden?



– I hvert fall ikke med de ambisjonene vi har. Vi har ambisjoner om å samle nok poeng og ruste opp til WorldTour innen to år, så da må vi ha gutter som ham, sier Kurt Asle Arvesen.



– Økt markedsverdi enormt

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd kommer med en advarsel.

– Hvis han drar til Jumbo-Visma eller et av de andre store lagene som har en stor kaptein, kan han være en god hjelperytter i fjellene, sier Hushovd.

– Men det er ikke den plassen Tobias fortjener å ha. Det er ikke der jeg håper at han ender opp. Da håper han sykler for et lag han får kjøre for sine sjanser, og det får han selvfølgelig i Uno-X. Derfor håper jeg at han blir der, fortsetter verdensmesteren fra 2010.

ADVARER: TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– Han må ikke gå etter den største sjekken. Han bør tenke hvor han får best utvikling som syklist, legger Hushovd til.



Hushovd er sikker på at Halland Johannessen er ettertraktet.

– Det han har vist, har økt markedsverdien enormt. De aller største lagene i verden har begynt å benke på døren og maile agentene, så Uno-X må sørge for at han ikke forlater laget og Norge, sier han.