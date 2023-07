Norsk Tour-debutant: – Jeg hatet å sykle

Se 5. etappe av kvinnenes Tour de France på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl. 15!

De føler seg som underdogs. De er underdogs.

For ikke bare er det norske laget Team Coop-Hitec Products blant de minste i Tour de France-feltet, de har også oppsiktsvekkende urutinerte ryttere. I alle fall på landeveien.

For alle de tre norske kvinnene som er blitt tatt ut på laget, har det til felles at de begynte å sykle ganske sent.

Tiril Jørgensen (22) bestemte seg for å bli syklist da hun gikk på videregående. Før det hadde hun satset på svømming og langrenn.

Stine Dale (24) begynte først å satse for fullt på sykling i fjor høst. Da hadde hun i flere år drevet med svømming og triatlon.

Mens Sigrid Haugset (24) spilte fotball til hun var 19 år, drev litt med friidrett etterpå. Det er bare to år siden hun meldte seg på sitt første sykkelritt. Hatet å sykle

– Jeg hatet egentlig å sykle, sier Haugset.

24-åringen fra Berkåk ler av seg selv. Hun skjønner ironien i at hun nå er en del av verdens største sykkelritt.

At hun skulle ende opp som syklist, hadde hun aldri sett for seg.

– Jeg spilte fotball, jeg. Jeg brukte mye tid på å terpe teknikk på fotballbanen, men teknikken satt aldri. Jeg var bare den som løp, sier Haugset.

FOTBALLSPILLER: Her er Sigrid Haugset i aksjon som fotballspiller. Nå er hun syklist i Tour de France. Foto: Privat

Så da hun var ferdig på videregående, der hun gikk på fotballinjen, sluttet hun og begynte å løpe i stedet.

– Men så fikk jeg to tretthetsbrudd på under ett år, så da måtte jeg finne noe annet å gjøre. Jeg er ganske rastløs av meg, så jeg kjøpte meg en billig landeveissykkel på Finn, sier hun, og fortsetter:

– Det er jeg glad for at jeg gjorde.

Fra triatlon til sykling

For Stine Dale var overgangen til sykkelsporten mer naturlig. I flere år, etter først å ha vært svømmer, var hun en del av landslaget i triatlon.

Der var syklingen hennes styrke. Uansett hvor mye hun trente på svømming og løping, ble hun liksom aldri noe bedre.

– Så da tenkte jeg at jeg bare skulle følge det jeg hadde lyst til. Bare drive med sykling, uten å terpe mer på svømming og løping, sier hun.

PÅ LANDSLAGET: Stine Dale har løpt flere triatlon i VM-serien for Norge. Foto: MATHIAS BERGELD

24-åringen fra Askøy tok det valget så sent som i fjor.

- Nå tenker jeg at jeg burde begynt med det tidligere, men jeg angrer ikke på at jeg satset på triatlon heller. Jeg har lært så mye av å være på det landslaget, som er ledende på det de holder på med, sier Dale.

Lite miljø

I motsetning til de to andre, har Tiril Jørgensen holdt på med sykling siden barndommen. Men da syklet hun i terrenget, og gjorde det egentlig bare på siden av satsingen på svømming og langrenn.

SKILØPER: Tiril Jørgensen satset egentlig på langrenn og svømming. Nå er hun syklist for team Coop-Hitec Products. Foto: Privat

Det var først da 22-åringen fra Harstad begynte på toppidrettsgymnas i Skien at hun bestemte seg for å bli syklist på landeveien.

– Jeg hadde lyst til å satse på idrett, fordi jeg elsker å være aktivitet, sier hun.

– Det var et lite miljø for landeveissykling i Harstad. Men da jeg først begynte med det, skjønte jeg at jeg kunne kose meg med å sykle alene.



Absurd

Nå er altså alle tre, utrolig nok, en del av årets Tour de France. Det synes de er ganske absurd.

– Det har gått ganske fort, sier Dale.

GOD I FELT: Tiril Jørgensen roses for måten hun klarer å manøvrere seg i felt på. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg føler egentlig ikke at jeg har syklet så lenge, sammenlignet med dem som har holdt på siden de var bittesmå, sier Jørgensen.

– Det er jo en ren tilfeldighet. Men det meste livet er tilfeldig, er det ikke? spør Haugset retorisk.



– Jo, men de færreste som begynner å sykle som voksne ender opp i Tour de France?

– Det er et godt poeng. Litt flaks må man også ha.

Roser talentet

Men skal en tro sportsdirektøren for laget, Tone Lima, er det alt annet enn flaks som er grunnen til at de tre urutinerte kvinnene er i Tour de France.

Selv om de ikke har mye erfaring som syklister, ble de jo hentet til Team Coop-Hitec Products av en grunn.

FORNØYD: Tone Lima (til h.) er fornøyd med innsatsen til Sigrid Haugset (til v.) så langt i Tour de France. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Vi ser ekstremferdigheter hos alle, som vi ønsker å dyrke og utvikle. Sånn at de en dag kan få muligheten i større lag, sier Lima, og legger til:

– At de er blitt tatt ut her, viser talentet de har.

Selv om hun er relativt fersk som landeveissyklist, har Tiril Jørgensen imponert sjefen med sine egenskaper i feltet.

De to andre, som kommer fra andre utholdenhetsidretter, har sin store styrke i kapasiteten.

TRENER HARDT: Stine Dale er vant med treningskulturen på triatlonlandslaget. De holdningene har hun tatt med seg inn i sykkelsporten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– De er her for å lære. De har et veldig bra fysisk grunnlag, men de mangler feltferdigheter. Den eneste måten de kan få det på, er ved å kjøre løp. At de får kjøre her, er bare ekstra gjevt, sier Lima.

Forbedringspotensial

Og alle tre er svært takknemlig for muligheten. For selv om de fant sin vei forholdsvis sent i livet, er alle nå innstilt på å se hvor langt den veien kan ta dem.



- Jeg er forberedt på at det kan ta tid, men jeg vil prøve å se hvor god jeg kan bli, sier Dale, som forklarer at den største forskjellen på landeveissykling og triatlonsykling er det å ligge i felt.

– Det er langt færre folk på et mindre areal, så det mest utfordrende er å sykle så tett på andre. Jeg sliter med å bli kvitt konsekvenstenkingen, sier hun, og fortsetter:

– Men jeg driver med idrett fordi jeg vil bli god i det. Da kan jeg ikke ha sånne frykter, jeg må bare bli bedre på det.

I FRANKRIKE: Sigrid Haugset hadde aldri forventet at hun skulle sykle Tour de France i år. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

For Sigrid Haugset er det fortsatt ganske uvirkelig at hun er i Tour de France.

– Da vi fikk plassen, så tenkte jeg at jeg aldri kom til å være med. Jeg tenkte at jeg var den siste på listen. Men her er jeg.

– Jeg regner med at du liker sykling nå?

– Ja, det stemmer, sier hun og ler.

PS: Også Marte Berg Edseth, som sykler for Uno-X, begynte med sykling i voksen alder. Hun satset i mange år som alpinist. Edseth måtte dessverre stå av Tour de France på den tredje etappen grunnet sykdom.