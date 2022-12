Nekter å klippe seg i håp om å bli frikjent

Den tidligere europamesteren Toon Aerts ligger an til å bli utestengt i to år for doping. Hans siste håp om å bli frikjent ligger i frisyren.

29-åringen, som konkurrerer både på landeveien og i sykkelkross, innkalte torsdag morgen til en pressekonferanse.

Der meddelte han, tidvis gråtkvalt, at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har innstilt på en to år lang utestengelse etter en positiv prøve i januar 2022.

Testen til belgieren, som er tidligere europamester og to ganger vinner av verdenscupen sammenlagt i sykkelkross, inneholdt spor av letrozol – et stoff som vanligvis brukes i behandling av brystkreft, men som også kan brukes for å hindre uønskede bieffekter ved bruk av anabole steroider.

Aerts har hele tiden bedyret sin uskyld, og frisyren han møtte opp med på pressekonferansen er det tydeligste tegnet på at han ikke har planer om å akseptere en utestengelse med det første.

– Beviset er i håret mitt

Aerts har nemlig nektet å klippe håret siden han ble varslet om den positive prøven tilbake i februar.

Toon Aerts med kjæresten sommeren 2021:

– Hårprøver kan ofte stå for gjennombrudd i drapssaker. Nå vil vi bruke det i en dopingsak, for beviset er i håret mitt, forteller han.

Grunnen til det er at Aerts hele tiden har basert forsvaret sitt på at han ikke har tatt letrozol med vilje, men at det må ha havnet i kroppen hans via andre, men forurensede, produkter han har tatt.

Hårprøver viser at Aerts skal ha hatt lave verdier av letrozol i kroppen over flere måneder, men de har enn så lenge ikke lyktes med å finne ut hvilke produkter som skal ha vært forurenset med det forbudte stoffet.

For å kunne ta nye hårprøver på et senere tidspunkt for å oppklare saken, har Aerts derfor latt håret gro.

MANKE: Toon Aerts har latt håret gro. Foto: KRISTOF VAN ACCOM

– Vi har en mistanke om hvor det forurensede stoffet kan ha kommet fra, men det har ennå ikke blitt bekreftet. Vi vil fortsette med å analysere kosttilskudd og andre ting han kan ha fått i seg. Forhåpentligvis finner vi et spor vi kan fortsette å jobbe med, sier advokaten hans, Yannick Prévost, ifølge Sporza.

Fikk i seg brystkreftmedisin gjennom morens ravioli

– Dette er en veldig streng straff. Den er altfor streng for en som kan stå rakrygget og si at han ikke er skyldig i doping, sier Aerts, og fortsetter:

– Jeg har aldri hatt intensjoner om å bruke doping, og jeg har aldri frivillig tatt dopingprodukter for å forbedre prestasjonene mine.

Prøven ble tatt mindre enn to uker før VM i februar, hvor Aerts ble nummer seks.

Aerts vant EM i 2016 og verdenscupen sammenlagt i 2019 og 2020, men han vil være utestengt til 16. februar 2024 – med mindre han klarer å produsere en troverdig forklaring på den positive prøven.

Det klarte bare delvis tennisprofilen Sara Errani, som testet positive på det samme stoffet, tilbake i 2016.

Hun hevdet hun fikk i seg stoffet gjennom morens pasta ravioli, en rett moren hadde tilberedt samtidig som hun tok letrozol mot brystkreft.

Den italienske tennisstjernen ble delvis trodd og endte opp med en utestengelse på ti måneder.