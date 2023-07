Nedtur for Uno-X: – Litt alarmerende

Uno-X hadde ambisjoner om å få med seg både Tobias Halland Johannessen og Rasmus Fossum Tiller i 14-mannsbruddet på tiende etappe i Tour de France, men ingen fra det norske laget klare å stikke.

Seieren kom også fra bruddet, der Pello Bilbao tok sin første etappeseier i Tour de France.

– Det er litt alarmerende for Uno-X at de ikke hadde beina til å kjempe før helt på slutten, mener TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Uno-X har vært lite synlige, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd i Tour de France-studio da bruddkampen pågikk.



Spanias første Tour-seier på 99 etapper

Halland Johannessen kom inn med restene av hovedfeltet og spurtet til en tolvteplass, snaut tre minutter bak etappevinner Pello Bilbao.

– Vi skulle gjerne hatt med én fra Uno-X i bruddet. Man gjorde forsøk på forsøk, men det holdt ikke inn. Man kom ikke med i det riktige bruddet. Sånn er sykkel. Håpet var også at Rasmus Fossum Tiller skulle med, men det virket rett og slett ikke som han hadde beina, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Koker helt sinnssykt

Kaggestad påpeker varmen på rundt 40 grader.

– Å gå til i denne varmen går et visst antall ganger. Når temperaturen er over kroppstemperatur, klarer du ikke å restituere deg mellom innsatsene, så til slutt kommer du ikke med akkurat når du skal fordi du ikke har mer å gi, sier Mads Kaggestad.

– Med en gang man går litt dypt, kommer man aldri ovenpå igjen, for det koker helt sinnssykt. Man svetter så mye at man ikke klarer å drikke nok, så man blir dehydrert til slutt. Da føler man seg ikke veldig bra, men det er heldigvis god hjelp i støtteapparatet, sier Tobias Halland Johannessen til TV 2.

Uno-X-dansken Anthon Charmig var med i et av de første bruddforsøkene og var først over den innledende kategoriserte stagingen. Siden ble dansken og resten av bruddet hentet.

SPORTSDIREKTØR: Uno-X' sportsdirektør Gabriel Rasch. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Uno-X' sportsdirektør Gabriel Rasch innrømmer at de er litt skuffet.

– Vi håpet at vi skulle ha bein til å være med, men når de ikke er bra nok, får vi ikke gjort noe med det, sier «Gabba» til TV 2.

– Det er de beste som sitter der. Vi hadde Torstein (Træen) med i feltet foran til slutt, og han kunne prøvd å være med, men jeg tror han også slet med å holde følge. Da er det sånn det er, sier Rasch.

– Litt kokt

Jonas Abrahamsen, som kjørte opptrekk for Halland Johannessen i spurten i hovedfeltet, tar det mislykkede bruddforsøket med fatning.

– Det var litt kjedelig. Vi hadde håpet at noen skulle komme i brudd, men det var veldig hardt på starten og vart. Man kan ikke treffe med bruddet hver gang, sier Abrahamsen til TV 2.

HJALP I SPURTEN: Jonas Abrahamsen kjørte opptrekk for Tobias Halland Johannessen på tiende etappe. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tobias Halland Johannessen mener man er avhengig av flaks.

– Det var sinnssykt varmt, men jeg følte meg egentlig ganske grei. I bakken i starten må man velge litt, og jeg gikk etter Wout (van Aert) et par ganger. Da gruppen skled over toppen, var jeg litt kokt. Det er litt sånn det blir. Man må ha litt flaks. Det er lett å si at jeg burde spart mer og gått med over toppen, men det kunne jeg ikke vite. Her om dagen gikk bruddet rett fra start, sier Halland Johannessen til TV 2.

Drøbak-syklisten ser imidlertid optimistisk på fortsettelsen.

– Jeg håper vi at vi har restituert godt i går (hviledag) og gjort jobben de siste dagene, så jeg tror ikke at vi er ferdige her, sier han.



Onsdag venter en flat etappe i Tour de France.