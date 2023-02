Nå vil Kristoff ha stortalentet med til Tour de France

Han var skuffet etter at laget mislyktes på den tredje etappen av Algarve rundt, men i Portugal har unge Søren Wærenskjold imponert stort.

På den første etappen dro han Alexander Kristoff frem til seier i spurten - med et opptrekk som av sjefen og lagkameraten blir beskrevet med store ord.

– Verdensklasse, sier sportsdirektør i Uno-X, Kurt Asle Arvesen.

– Ti av ti. Det går ikke an å gjøre det bedre, sier Kristoff.

Hard kamp om plassene

Opptrekket kom bare et par uker etter at Wærenskjold selv syklet inn til årets første Uno-X-seier i Saudi Tour.

Sørlendingens sesongstart har altså vært over all forventning.

– Det har blitt en del oppmerksomhet, sier Wærenskjold, som i fjor ble U23-verdensmester på tempo.

FOKUSERT: Søren Wærenskjold henter klærne sine før en etappe av Algarve rundt. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er gøy å få ros, men jeg må levere på nytt. Man glemmer fort i sykkelsporten, man er aldri bedre enn sitt siste ritt, fortsetter han.

Og for Wærenskjold vil det i vår være viktig å prestere hver gang han sitter på sykkelen.

Han er en av 28 ryttere på Uno-X-laget, som kjemper en knallhard kamp om bli én av åtte som får plass på sommerens Tour de France-lag.

– For min del, som bare har sett det på TV, så er Touren det desidert største, sier stortalentet fra Mandal.

Men selv med gryende vårform, er det langt fra sikkert at han blir å se i Frankrike i juli.

Hemmelighetsfull sportsdirektør

For sportsdirektør Arvesen avslører at lagledelsen allerede har informert flere ryttere om at de mest sannsynlig er med i troppen, dersom de er friske og raske i juli.

VANSKELIG VALG: Bare åtte av rytterne til Uno-X får sykle Tour de France. Sportsdirektør Kurt Asle Arvesen er blant dem som må velge hvem. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det sier seg selv. De er bankers, sier Arvesen.

– Hvor mange?

– Det er fire-fem stykker.

–Vil du si hvem?

– Nei.

Men Søren Wærenskjold er ikke blant dem.

Disse leder an

Etter det TV 2 kjenner til er Alexander Kristoff, Rasmus Tiller, Anders Skaarseth, Tobias Halland Johannessen, Torstein Træen og danske Jonas Gregaard akkurat nå lengst fremme i køen.

– Jeg tror de fleste vet hvem som er aktuelle. Så er det to-tre plasser som er litt usikre, der en del kjemper om plassene. Det er ganske åpent, sier Wærenskjold, og legger til:

– Vi kjenner hverandre godt, så det er ikke så vanskelig for oss å tenke seg frem til hvem som skal være med.

– Og akkurat nå er du en utfordrer?

– Jeg er nok det. Jeg har et høyt toppnivå, men å sykle i tre uker er litt annerledes. Jeg må ta noen steg gjennom våren, så får vi se om jeg blir klar for det.

Vil ha Wærenskjold med

Alexander Kristoff, som kommer til å ha en kapteinsrolle for Uno-X under sommerens tour, ønsker å ha 22-åringen med til Frankrike.

– Jeg håper at vi får ham med til Tour de France, det kan bli veldig bra, sier Kristoff.

STJERNE: Alexander Kristoff er ubestridt kaptein i Uno-X. Foto: Frode Hoff / TV 2

– I hvor stor grad kan du påvirke at det skjer?

– Det vet jeg ikke ennå, men hvis han kjører slik han har gjort nå, så er det ingen tvil. Opprettholder han dette nivået, tror jeg ikke det er et problem for å ham å kjøre Tour de France, sier Kristoff.

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, er enig.

– Bygg laget rundt Kristoff, og bruk Wærenskjold som en viktig brikke i det. De begynner å øve til Tour de France nå, og den seieren var en viktig start, sier han i TV 2s sykkelpodcast, «Sykkelpodden».

– Han er helt klart en mann, blant flere, som vi vurderer i en rolle rundt Alex i Tour de France, sier sportsdirektør Arvesen.

I FORM: Søren Wærenskjold har vært god etter treningsleiren i Spania tidligere i vinter. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Endrer planene

Men det er fortsatt lenge til treukersrittet i Frankrike. Før den tid skal Wærenskjold trekke opp Kristoff i langt hardere ritt enn Algarve rundt.

– Det er viktig å få øvd på det. Det er selvfølgelig høyere nivå i Touren enn det er her, men desto mer man får øvd, desto større er sjansen for at man klarer det mot de beste, sier Wærenskjold.

Planen hans for våren var egentlig å sykle for egne sjanser i mindre ritt, men etter prestasjonene i det siste er den blitt endret.

KLAR FOR STØRRE OPPGAVER: Søren Wærenskjold mener at det er en tillitserklæring at han skal kjøre flere av de største rittene i vår. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nå skal U23-verdensmesteren sykle flere av de aller største rittene - sammen med Alexander Kristoff. Blant annet Paris-Nice.

– Vi vil gjøre Søren mer robust, derfor vil vi teste ham i litt lengre etapperitt. Men vi skal gi ham tid på å bli det. Vi vet at han er supersterk når han er frisk og rask, så får vi se hvordan det går, sier Arvesen.

– Den største utfordringen

For enn så lenge har Wærenskjold til gode å prestere på et jevnt høyt nivå blant proffene.

– De fleste etappene er rundt 200 kilometer nå, så det er en stor forskjell fra U23. Så er jo nivået høyere, så det er mindre rom for feil, sier Wærenskjold, som ble satt tilbake av både kyssesyken og korona før forrige sesong.

Nå er han på randen av gjennombrudd blant de beste.

– Den største utfordringen er å ha tråkket helt på slutten av etappene, etter at jeg har syklet seks-syv etapper. Så jeg må bare prøve å holde meg frisk, trene bra og få enda høyere kapasitet, sier han.