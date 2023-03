Møtes igjen: – Blir en vanvittig duell

Se Paris-Nice på TV 2 Play fra 5.-12. mars.

Duoen går inn i rittet i strålende form. Pogacar kommer fra seier i etapperittet Vuelta a Andalucía, mens danske Vingegaard triumferte i O Gran Camiño i forrige uke.

– Det virker ikke som de er i dårlig form i hvert fall. Det kan bli spennende. Jeg tipper Pogacar kommer til å trekke det lengste strået, sier Uno-X-rytter Søren Wærenskjold i TV 2s sykkelprat.

Mandalitten skal selv delta i Frankrike for Uno-X.

Eksperten: – Blir vanvittig

Den dansk-slovenske duellen var het under fjorårets Tour de France. Da ble det dansk triumf og Vingegaard brøt Pogacars rekke på to strake sammenlagtseire.

I monumentet Il Lombardia i oktober fikk sloveneren sin revansje.

– Det virker som alt ligger til rette for en helt vanvittig duell. Jeg tror ingen av dem har lyst til å tape nå i Paris-Nice. Det kommer til å bli vanvittig, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

GLEDER SEG: Sykkelekspert Magnus Drivenes. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han, med flere, har latt seg imponere over hvor lenge begge holder seg i konkurransedyktig toppform.

– Hvis de er i dårlig form vinner de med litt. Hvis de er i god form vinner de med veldig mye. Jeg tror begge er fire-fem steg foran resten, sier Wærenskjold.

SENDESKJEMA: For Paris-Nice. Foto: Fredrik Blekstad / TV 2

Ny regel: – Kan fort bli avgjørende

Lagtempo-etappen på dag tre kan fort bli avgjørende med tanke på sammendraget.

Normalt er det fjerde- eller femtemanns tid som blir lagets sluttid i mål, men i Paris-Nice vil klokken stoppe når førstemann på laget krysser målstreken.

UAE, laget til Pogacar, har allerede øvd på den nye regelen.

– Jumbo-Visma har et vanvittig lag, så for dem passer det bra med lagtempo uansett. For UAE, betyr det at de ikke trenger å vente på de antatt svakere temporytterne, sier Drivenes og fortsetter:

– Det kan fort være at de to storlagene løser oppgaven ulikt, og det blir spennende å se hva utslagene blir. Med tanke på at både Vingegaard og Pogacar har vist gryende form hittil i år, så kan fort lagtempoetappen bli avgjørende.