Moscons marerittvår

LYSPUNKT: Paris-Roubaix er et av kun tre ritt Gianni Moscon har fullført i 2023. Her er han fra 2021-utgaven av rittet. Søndag stiller han på start i TV 2-sendte Liege-Bastogne-Liege. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Søndag: Se kvinnene kl. 11.15 og herrene kl. 14.30 i Liège-Bastogne-Liège.

Kun målgang i tre av åtte ritt så langt i 2023. Det er fasit for italienske Gianni Moscon før helgens Liège-Bastogne-Liège. Av de store endagsklassikerne har han kun fullført et av tre ritt så langt denne våren.

Den kontroversielle italieneren ble nummer 30 i Paris-Roubaix. Han kom ikke til mål verken i Flandern rundt eller La Flèche Wallonne.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes sier at Moscon var en rytter med stort potensial tidlig i karrieren:

– Han var en av de aller mest lovende for 4-5-6 år siden. Da var han innom lag som INEOS/Sky. Han var en av de beste hjelperytterne. Han var god i klassikerne og han var spesielt god oppover.

Men som kom motgangen for 29-åringen.

– Han har møtt en del motbør. Fysisk, men også en del fra feltet etter en del hendelser gjennom karrieren. Så, i 2021, holdt han på å gå hele veien i Paris-Roubaix, men fikk løpet av ødelagt av krasj og punktering, forteller Drivenes.

– I år og også i fjor har han vært en skygge av seg selv. Han har slitt med ettervirkninger av covid, og i Tour Down Under brakk han kragebeinet, fortsetter TV 2s ekspert, som mener Moscons sjanser i Liège-Bastogne-Liège ikke er særlig gode.

– Det er et ritt som egentlig passet Moscon bra for 5-6 år siden, men med hans utvikling er han litt sjanseløs nå.

Flere kontroverser

Moscon er en kontroversiell rytter. I sin karriere har Moscon flere ganger vært innblandet i omdiskuterte hendelser. Den kanskje mest kjente var da han ble kastet ut av Tour de France i 2018 for å ha slått franske Élie Gesbert underveis på den 15. etappen.

Det er heller ikke eneste gang Moscon har blitt kastet ut av et ritt. I 2020 ble han kastet ut av Kuurne-Brüssel-Kuurne for å ha slengt en sykkel etter en massevelt.

Tilbake i 2017 ble han utestengt fra Team Sky i seks uker etter å ha kommet med rasistiske utsagn mot sin franske konkurrent Kévin Reza. Laget sa samtidig at dersom det oppsto flere problemer med Moscons oppførsel ville de bryte kontrakten med italieneren.

Også i landslagssammenheng har Moscon opplevd å bli disket. Det skjedde under VM i Bergen i 2017, da han ble hjulpet av den italienske lagbilen til å ta igjen feltet etter å ha krasjet. Han kom i mål som nummer 29, men ble altså disket etter målgang.

Som om ikke disse fire hendelsene var nok, ble Moscon anklaget for å ha krasjet med vilje i FDJ-rytter Sébastien Reichenbach i en nedoverbakke. Men hendelsen ble ikke fanget opp av TV-kameraene, og etterforskningen ble derfor lagt ned.

– Et vanvittig spennende ritt

Drivenes gleder seg til søndagens ritt.

– Det blir et vanvittig spennende ritt. De siste 100 kilometerne er det omtrent ikke en eneste flat meter. Det blir viktig å sitte foran. På Côte de la Redoute har det en tendens til å eksplodere. Men med de kanonene vi har med i år kan finalen starte når som helst.

Blant stjernene som stiller til start, finner man de to siste vinnerne av rittet.

– Det blir interessant at vi får duellen mellom Tadej Pogacar, som vant rittet i 2021, og Remco Evenepoel, som vant i 2022. Pogacar virker uslåelig, men Remco er på plass for å gi ham skikkelig kamp. Også blir det spennende at Alaphilippe er tilbake. Så det er tøffere matching for Pogacar nå enn tidligere i vår, sier Drivenes.

TV 2s sykkelekspert gleder seg også til å følge Uno-X. Blant de norske rytterne er det spesielt en som utmerker seg, mener Drivenes:

– Tobias Halland Johannessen er på vei tilbake til god, gammel form. Så hvis han får god hjelp av lagkameratene, og klarer å posisjonere seg bra og unngå velt, så kan det bli bra, sier Drivenes.

Se herrenes Liège-Bastogne-Liège på TV 2 Play søndag fra klokken 14:30. Kvinnenes ritt kan du se på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play søndag fra klokken 11:15.

Gianni Moscon har også opplevd en av de mer bisarre veltene i sykkelsporten de senere årene. Se den velten i videoen under: