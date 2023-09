Moren fikk dødsbeskjed: – Kom deg hjem

Den 16. juni kom meldingen om at 26 år gamle Gino Mäders liv ikke stod til å redde.

Det etter en stygg velt på den femte etappen av sykkelrittet Tour de Suisse.

Mäder måtte gjenopplives og fraktes til Chur-sykehuset via luftambulanse, men døde som følger av skadene han pådro seg.

SKREKKULYKKE: Gino Mäder fikk behandling. Han ble fraktet til sykehus med luftambulanse, der livet ikke stod til å redde. Foto: Zac Williams/SWpix.com/Shutterstock

– Var nervøs hele dagen

Sandra Mäder, som er moren til den tidligere Bahrain Voctorious-rytteren, forteller nå om hvordan hun opplevde å miste sønnen.

Allerede før ulykken var det bekymring.

– Tro meg eller ikke, jeg var nervøs hele dagen. Jeg visste ikke hvorfor, sier hun til den tyske avisen Südkurier.

– Noen spurte om Gino ville delta i Tour de France, og jeg svarte: «Man kan aldri vite. Et fall og alt kan være over». Det var det jeg sa, fortsetter Sandra Mäder.



Moren fulgte det sveitsiske rittet mens hun gjorde husarbeid. Sandra trodde sønnen var i mål, men ble overrasket når hun fikk melding om hvordan Gino hadde det.

Så ringer eksmannen, rytterens far og sier ifølge Mäder:

– Gå hjem umiddelbart og ring meg.

Sandra lurte på hva som var galt med Gino, men fikk fort vite at det var alvorlig. Da dro hun til sykehuset for å se sønnen.

Hodeskadene var for store, det var ikke mulig å hjelpe.



– Det var da klart for meg at det kun var et spørsmål om maskinene skulle stoppes eller ikke, sier moren.



– Legen sa til meg at Gino aldri vil kunne si mamma igjen, at han kommer til å bli i sengen for alltid, at han aldri vil kunne snakke eller gå igjen, forteller hun åpenhjertig.



To dager etter Ginos død besøkte hun ulykkesstedeten og fant deler av Ginos hjelm. Sandra samlet alt og følte seg «veldig nær til dette stedet».



I etterkant har familien opprettet siden «Ride For Gino», for å hedre rytterens minne.

Team Bahrain Victorious skrev følgende i sin pressemelding:

«Gino var en ekstraordinær utøver, et eksempel av besluttsomhet, et verdsatt medlem av teamet vårt og hele sykkelmiljøet. Hans talent, engasjement og lidenskap for sporten har inspirert oss alle.»



– Det er bare tragisk. Det er sinnssykt trist å høre. Det kom som et sjokk på meg, sa tidligere lagkamerat Edvald Boasson Hagen til TV 2.