Mohoric hulket av glede etter millimeterduell

Det ble en millimeterduell mellom Matej Mohoric og Kasper Asgreen på 19. etappe i Tour de France.

Det var sloveneren som hadde det beste utslaget og vant etappen. Da han ble kronet til vinneren, hulket Mohoric av glede.

– Det betyr mye, for det er så hardt å være syklist. Du ofrer så mye i forberedelsene. Du ofrer tid med familien og et vanlig liv for å være klar. Etter et par dager skjønner du hvor sterk alle andre. Noen ganger sliter man med å holde hjulet, sier Mohoric i seiersintervjuet.

– Det føles nesten som et svik når jeg slår de andre, for de er så sterke. De hadde fortjent å vinne, sier han.



Uno-X' Rasmus Fossum Tiller ble beste nordmann på 21. plass. Han kom i mål snaut to minutter etter den slovenske etappevinneren.

– Jeg er litt skuffet. Jeg prøver det jeg kan, men det blir taktisk på slutten. Jeg mistet kjedet på utforkjøringen, så det ble litt trøbbel med fremskifteren. Jeg mistet litt rytmen der. Det var litt surt, men heldigvis kom jeg meg til mål, sier Tiller til TV 2.

Uno-X' jakt på bruddet

Etter et vilt hardkjør på starten av den 19. etappen, var det et råsterkt nimannsbrudd som kom av gårde. Uno-X, som hadde ambisjoner om å få spesielt Rasmus Fossum Tiller med, satt imidlertid ikke der.

Med blant andre Jonas Abrahamsen og Anthon Charmig i fronten av hovedfelt kjempet de for å taue inn bruddet. Etter den innlagte spurten kom en gruppe løs fra hovedfeltet.

Skyllebøtte: – Totalt krise!

Der satt fire (!) ryttere fra Uno-X i form av Abrahamsen, Charmig, Tiller og Søren Wærenskjold, men også superspurteren Jasper Philipsen i den grønne poengtrøyen.

Etter hvert kom den større gruppen seg opp til bruddet, og plutselig var det en samling av 37 ryttere i tet. Da økte også avstanden til feltet.

Råsterk trio angrep

Omtrent umiddelbart etter samlingen i front kom det nye angrep fra bruddet. Simon Clarke og Victor Campenaerts fikk en luke på resten av utbryterne, men Charmig og Abrahamsen satt i front av gruppen bak i forsøket på å hente de to konkurrentene i tet.

På vei inn i tredjekategoristigningen Côte d'Ivory måtte både Søren Wærenskjold og Jonas Abrahamsen slippe. Også Anthon Charmig måtte slippe kort tid senere. Dermed var Rasmus Fossum Tiller den eneste Uno-X-rytteren igjen i bruddet.

Både Clarke og Campenaerts ble hentet mens nye angrep gikk. Trioen Matej Mohoric, Ben O'Conner og Kasper Asgreen kom seg løs. Bakfra kom det nye støt, og etter hvert kom det løs en supersterk nimannsgruppe med ryttere som Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Matteo Trentin og Alberto Bettiol. Tiller ble sittende i gruppe tre og forsvant ut av kampen om etappeseieren.

Mohoric, O'Connor og Asgreen holdt unna for den supersterke gruppen bak. På oppløpet vant Mohoric like foran danske Asgreen.