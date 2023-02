Minister ønsker å kaste sykkelproff ut av landet etter kattedrap

Tiberi fortalte i retten at han kun ønsket å teste skytekapasiteten på sitt nyinnkjøpte luftgevær. Han skal først ha siktet på et veiskilt før katten dukket opp.

– Jeg hadde ingen intensjon om å drepe dyret, jeg trodde det ikke var dødelig, sa Tiberi foran en dommer, ifølge den italienske avisen Corriere della Sera.

– Jeg innrømmer at jeg siktet på den, og til min overraskelse traff jeg faktisk, la syklisten til.

Kjæledyret tilhørte San Marinos turistminister Federico Pedini Amati.

MISFORNØYD: Federico Pedini Amati mener Tiberi fikk for liten straff. Foto: Nick Zonna / ipa-agency.net

– Katten plaget ingen. Den hadde bodd hos oss lenge, og datteren min Lucia elsket den. Du kan ikke slippe unna med en bot, har Amati uttalt.

Endring i skattereglene i San Marino har ført til at flere idrettsutøvere har flyttet til republikken de siste årene. Tiberi meldte selv flytting i mars 2022. Nå ønsker turistministeren at proffrytteren skal miste statsborgerskapet, ifølge nettstedet CyclingNews.

– Det er bra at han har innrømmet det. Men vi trenger ikke å gi disse folkene statsborgerskap, sier Amati.

Straffen for dyredrap i San Marino er 4000 euro i bot. Det tilsvarer snaut 44.000 kroner. I Italia kan et slikt lovbrudd straffes med to til fire år i fengsel.

NRK omtalte saken først i Norge.

Tiberi tok bronse på tempoen i junior-EM i 2018, mens han året etter ble juniorverdensmester i samme øvelse. Til daglig sykler italieneren for Trek-Segafredo.

