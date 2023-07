Mener Tour de France-stjernene må skilles

JUMBO-VISMA-DUO: Jonas Vingegaard (t.v.) og Wout van Aert sykler begge for laget Jumbo-Visma. Foto: Daniel Cole / AP

Bjarne Riis mener at det ikke er plass til både Jonas Vingegaard og Wout van Aert på Jumbo-Visma. TV 2s ekspert Mads Kaggestad er uenig.

– Jonas skal ikke sykle på samme lag som van Aert.



Det sier den tidligere danske sykkelhelten Bjarne Riis, som er Tour de France-ekspert for danske BT. Gregor Brown, som dekker Touren for nordamerikanske Flobikes, sier noe av det samme til dansk TV 2.

Riis mener at det ikke er plass til både Jonas Vingegaard og Wout van Aert på Jumbo-Visma-laget. Utspillet kommer etter bråket som oppsto på andre Tour de France-etappe til San Sebastián.

SE: Derfor ble van Aert forbannet

Da Victor Lafay stakk av like før mål, fikk ikke van Aert hjelp av Vingegaard. En forbannet van Aert slo i styret og nektet å snakke med pressen.

– Van Aert er rett og slett for god til å være hjelperytter, mener Riis.



TV 2s sykkeleksperter slaktet Vingegaard for manglende innsats.

– Jonas kunne ha gjort mer, men det er ikke Playstation. Kritikken mot ham er uberettiget, da van Aert dagen derpå, ifølge Sporza.

KLAR BESKJED: Bjarne Riis er Tour de France-ekspert for danske BT. Foto: Liselotte Sabroe / AFP

Mads Kaggestad er ikke enig med Bjarne Riis i at Jumbo-Visma-stjernene må skilles.

– Jeg mener at de kan være på samme lag fordi de har vist det tidligere, men det er selvfølgelig en krevende øvelse, sier TV 2s sykkelekspert.

– Det vil oppstå situasjoner som de må snakke sammen om på kammerset. Det er nok veldig viktig med kommunikasjonen underveis. De viste i fjor at de fikk det til, og de kan få det til nå, fortsetter Kaggestad.

Han viser til at van Aert hjalp Vingegaard til sammenlagtseier i fjor.

UENIG: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Kaggestad mener Vingegaard gjorde en feil på søndagens etappe.

– Han har kanskje like stor markedsverdi som Vingegaard, og han er like dyr. Han krever plass og seirer. Det er avtalen som er gjort med ham. Samtidig som han skal kjøre for Vingegaard, har han lov til å vinne. Laget og Vingegaard må gi noe tilbake, mener Kaggestad.

– Hvis han ikke får lov til å vinne, forlater han Jumbo-Visma, sier han.