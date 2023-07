Mener potensialet er ubegrenset: – Setter hus og hytte

Se Tour de France hver dag på TV 2 Direkte og Play.

– Det er helt sykt. Det er helt sykt. Det er helt sinnssykt, sa faren, Lars Johannesen, til TV 2 etter sønnens prestasjon i Frankrike.



Over det prestisjetunge fjellet Col du Tourmalet skrev Tobias Halland Johannesen seg inn i historiebøkene.

23-åringen fra Drøbak markerte seg på den største scenen ved å være først over toppen med sammenlagtkanonene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard jagende lengre ned i bakken.

Opp siste stigning klarte han ikke å følge de to gigantene, men ingen i bruddet var like sterke som nordmannen og han trillet i mål som tredjemann.

Med det fjernet han all tvil om hva han er i stand til på sine beste dager, og Uno-X-rytteren har skapt store forventninger til hva han kan få til i den resterende delen av sommerens Tour de France og ikke minst hva vi kan forvente de neste årene.

Selv om han på etappen distanserte noen av verdens beste sammenlagtryttere, er han usikker på om han aller helst i det hele tatt ønsker å en gang kunne kjempe om den gule trøya.

MARKERTE SEG: Kun Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar var sterkere enn Tobias Halland Johannesen torsdag. Foto: Johannes Wiken / Wordup

Inspirert av fransk stjerne

– Hva er dine største mål fremover?

– Det er først og fremst å vinne løp. Så får man se om man skal gå for å bli sammenlagtrytter. Det er noen Ardenner-klassikere hvor jeg ikke føler at jeg har fått ut mitt potensial helt. Jeg er fortsatt ung og det er en ung landeveiskarriere jeg har hatt. Det gir ekstra motivasjon når det går bra, svarer Halland Johannesen.

Han har latt seg begeistre av bragdene til den franske syklisten Julian Alaphilippe.

23-åringen går gjerne i fotsporene hans, men samtidig legger han ikke skjul på at det også frister å utvikle seg i samme retning som fjorårets danske Tour de France-vinner, Jonas Vingegaard.

SHOWMANN: Ikledd verdensmestertrøya showet Julian Alaphilippe for publikum da han vant den første etappen av Tour de France i 2021. Foto: Christophe Petit-Tesson

– Jeg synes at Alaphilippe er en kul syklist. Kunne man gjort det samme som han gjorde på sitt beste så hadde det vært kult. Men det ser ikke feil ut det Vingegaard driver med heller, sier han og smiler, før han fortsetter:



– For å vinne sykkelløp må du uansett være en god syklist. Er du god nok så kommer det nok litt av seg selv, da kan du nok velge litt, sier Halland Johannesen.



– Setter hus og hytte



Da han krysset mållinja på toppen av fjellet, sto Uno-X sin lagssjef Jens Haugland i målområdet med et stort smil.

Trønderen har ventet på at Halland Johannesen for alvor skulle markere seg på den største scenen, og etter etappen sparte han ikke på de gode ordene om den sterke klatreren.

I KJEMPEHUMØR: Jens Haugland smilte fra øre til øre etter at Tobias Halland Johannesen syklet inn til tredjeplass på den sjette etappen i Tour de France. Foto: Johannes Wiken / Wordup

– Han har allerede vist at potensialet er ubegrenset, sier Haugland.



– Halland Johannesen sier selv at han er usikker på om han skal gå for å bli en sammenlagtrytter eller om han heller skal satse på klassikere og etappeseire. Hva tenker du er den beste karriereveien for han?



– Det synes jeg er et interessant tema. Jeg er usikker på om det er riktig at han skal gå for et sammenlagtspor. Han har mangfoldige muligheter. Det er en rytter som også kan prestere i klassikerne. Til slutt blir det opp til gutten selv å velge, svarer han.



Haugland bare rister på hodet når han blir stilt spørsmål om han tror Halland Johannesen allerede denne sommeren kan ta sin første etappeseier i Tour de France.

– Så klart tror jeg det. Vi tror på det her. For alle som har utfordret oss på om vi er klare, så viser vi i dag at det er vi. Jeg setter hus og hytte på at han skal klare det, sier Haugland og gliser.