Måtte gjenopplives etter velt: – Lå urørlig i vannet

Gino Mäder måtte gjenopplives etter en svært stygg velt få kilometer før mål på den femte etappen av sykkelrittet Tour de Suisse torsdag.



– Løpslegen var på stedet innen to minutter etter ulykken. Gino Mäder lå urørlig i vannet. Han ble umiddelbart gjenopplivet og transportert til Chur-sykehuset via luftambulanse, skriver arrangøren på Twitter.

– Alvorlighetsgraden når det gjelder skadene hans er fortsatt ikke klarlagt, fortsetter arrangøren.

– Stod fast i en stolpe



Carl Fredrik Hagen er eneste nordmann som deltar i rittet. Q36.5 Pro Cycling Team-rytteren fikk en skikkelig støkk selv om han ikke så Mäders uhell.

– Jeg så ikke krasjen, men jeg så sykkelen hans som stod fast i en stolpe langs veien ca to kilometer nedenfor Albulapass, ned mot Engadindalen. Det så ikke pent ut, men jeg så ingen rytter. Kun sykkelen og ambulansen, forteller Hagen til TV 2.

– Alle krysser fingrene for at det går bra med han og at det ikke er noe veldig alvorlig, sier Hagen.



LUFTAMBULANSE: Bildene viser at det var et godt stykke fra veien til stedet der Gino Mäder endte opp. Foto: Zac Williams/SWpix.com/Shutterstock

– Absolutt stillhet

Raphael Meyer, direktør i Tudor Pro Cycling, forteller om pregede ryttere.

– Noen av våre ryttere passerte ulykkesstedet. De er sjokkert. Vi er på vei til hotellet, der er absolutt stillhet i lagbussen, sier han til Blick.

Lilian Calmejane var raskt ute på Twitter med lykkeønskninger.



– All min styrke og mine tanker til Gino Mäder. Vær trygg, please, kom igjen, skriver Intermarché-Circus-Wanty-syklisten.

Ineos-rytteren Magnus Sheffield krasjet også stygt samme sted, men bilder fra stedet viser syklisten oppe på beina, noe arrangøren nå bekrefter.

– Han var ved bevissthet og ble fraktet til Samedan sykehus med skrubbsår og hjernerystelse, skriver arrangøren.

Verken Mäders eller Sheffields krasj ble vist under tv-sendingen.



Kritikk

Superstjernen Remco Evenepoel kritiserer nå arrangøren. Han mener etappe-avslutningen var for farlig.



– Jeg tror ikke noen likte avslutningen med en farlig nedkjørsel, der flere krasjet. Det hadde vært bedre med en avslutning på toppen, sier han ifølge Feltet.dk.

Danske Mattias Skjelmose, som overtok ledertrøyen i rittet, er også kritisk.

– Kanskje den nedstigningen på slutten ikke var den beste ideen.

Han så ikke Mäders uhell, men fikk med seg Sheffields.

– Når du ser et slik fall, setter det alt annet i perspektiv, sier dansken.