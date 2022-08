Maktdemonstrasjon fra Evenepoel: – Det er sykt

Remco Evenepoel fortsatte der han slapp i den første uken i La Vuelta da tiende etappe gikk over en 30,9 kilometer lang tempo tirsdag.

Den belgiske 22-åringen leverte en maktdemonstrasjon fra Elche til Alicante. Evenepoel økte ledelsen til konkurrentene i sammendraget.

– Det er knockout, sa TV 2-kommentator Magnus Krogsæter Aarre på bildene av en utilnærmelig Evenepoel.

Evenepoel vant etappen 48 sekunder foran Primoz Roglic, som avsluttet sterkt. Det er 2.41 ned til sloveneren i sammendraget.

OVERLEGEN: Remco Evenepoel. Foto: TV 2 Sport 2

Da Evenepoel ble intervjuet like etter målgang, var han ikke klar over hvor stor seiersmarginen var.

– 48 sekunder?! Wow, det er sykt, sier Evenepoel.

– Jeg visste at det var en superrask tempoetappe, så jeg er så glad for å vinne. Jeg har oppnådd drømmen min, og nå skal vi kjempe for å vinne Vueltaen, sier Evenepoel.

Enric Mas, som var nummer to før etappen, er drøyt tre minutter etter Evenepoel i kampen om den røde ledertrøyen.

Her innser han sin store tabbe: – Bekmørkt

Tempotriumfen er Evenepoels første etappeseier i en Grand Tour.

Rémi Cavagna ble nummer tre på tiende etappe, ett minutt bak Evenepoel. Franskmannen måtte smile og trekke på skuldrene da han fikk se Evenepoel sette nye bestenoteringer på alle mellomtidene.

– Lagkamerat Rémi gjorde det veldig bra, og det var perfekt at han gjorde lagtempoen før meg, for jeg satt i bussen og kunne se at alle tok det roligere enn ham i andre halvdel av etappen. Jeg måtte holde ett tempo hele veien, for det var flatt med en superhard avslutning. Beina var så tunge i den siste stigningen, men det var superfint å vinne i den røde trøyen. Det er en utrolig følelse, sier Evenepoel.

Se ellevte La Vuelta-etappe på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play onsdag fra kl. 14.50.