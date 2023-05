Leknessund mistet den rosa trøyen i Giro d'Italia

Etter fem etapper som sammenlagtleder i Giro d'Italia var det slutt på Andreas Leknessund i den rosa trøyen.

Leknessund kjempet heroisk for å beholde det ikoniske tekstilet på lørdagens etappe. Tromsøværingen berget den med åtte sekunder.

Det ble – som Leknessund selv spådde før søndagens etappe – et for lite forsprang mot sammenlagtfavorittene på tempo.

Leknessund ble nummer 19 på den 35 kilometer lange tempoetappen, ett minutt og 15 sekunder bak etappevinneren.

– Det var hardt, som forventet. Det var uansett veldig gøy å være siste startende på tempo i Giroen og kjøre i rosa. Det var veldig gøy, men selvfølgelig ubehagelig, sier Leknessund til TV 2.



19. PLASS: Andreas Leknessund på søndagens tempoetappe i Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini / AFP

Remco Evenepoel vant tempoetappen med kun ett sekund på Geraint Thomas og to sekunder på Tao Geoghegan Hart. Det belgiske vidunderbarnet tok også over den rosa trøyen.

– Jeg var forberedt på at det skulle gjøre vondt, men jeg skulle gi det jeg hadde, og det gjorde jeg. At jeg mistet rosa er som forventet. Jeg har ingenting å være misfornøyd med, sier Leknessund.

Leknessund er nummer seks i sammendraget, 1.07 bak Evenepoel. Nærmest sammenlagtlederen er Geraint Thomas, 45 sekunder bak.

Etter å ha blitt nummer to på tirsdagens etappe, syklet Leknessund seg inn i den rosa trøyen som den andre nordmannen etter Knut Knudsen, som hadde til sammen tre dager i trøyen i 1975 og 1981.

– Jeg tror fortsatt etapper er det jeg skal gå for. Enn så lenge har det vært en bra Giro for brudd. Det har vært mye bruddseirer så langt, og det håper jeg også det blir de neste to ukene. Det kan jeg like, og da kommer det mange gode dager for min del, sier Leknessund.

Giro d'Italia sendes på Eurosport og Discovery+.