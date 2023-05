Leknessund med norsk sykkelbragd: Tok den rosa ledertrøyen i Giroen

Andreas Leknessund tok over den rosa ledertrøyen fra belgiske Remco Evenepoel på fjerde etappe i Giro d'Italia.

Det skjedde etter at han ble nummer to på etappen til Lago Laceno.

– Det er utrolig spesielt, sier Leknessund til Eurosport.

NORSK SYKKELLEGENDE: Knut Knudsen fikk selskap av Andreas Leknessund i den rosa Giro d'Italia-klubben. Foto: ANSA / NTB

– Jeg satset på etappen og jeg visste at rosa var mulig. Jeg hadde et angrep der jeg gikk all-in, så kom han tilbake. Beina mine gjorde så vondt, sier han videre i intervjuet.

Tromsøværingen er den første nordmannen siden Knut Knudsen til å ha sammenlagtledelsen i Giro d'Italia.

Knudsen hadde den rosa trøyen to dager i 1975 og én dag i 1981.

Etter målgang var Leknessund i tårer.



Bryter sammen i tårer etter bragden

Leknessund har nå 28 sekunder på Evenepoel i sammendraget.

– Dette var målet før etappen, men som alle vet er sykling tøft. Å faktisk klare det er utrolig, sier han.

Hylles av Hushovd

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd mener det var en stor pretasjon av Leknessund å komme med i bruddet på tirsdagens etappe.

– Det var en kamp å være med der, men han leverte varene og var ekstremt nær en etappeseier. Hadde han bare fått noen få sekunder til over toppen, sier Hushovd.

HYLLER LEKNESSUND: TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er stor status å ha den rosa ledertøyen. Dette viser at det gror godt i bredden i norsk sykkel. Andreas tar steg for steg. Dette blir gøy, sier den tidligere verdensmesteren.

Hushovd tror Leknessund kan beholde ledertrøyen en stund.

– Jeg tror laget vil ofre mye for å ha den trøyen. Det betyr mye for Andreas og laget. Det blir gøy å følge med videre, sier Hushovd.

ROSA JUBEL: Andreas Leknessund jubler for rosa trøye i Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini / AFP

Brudd endte i spurtduell

Leknessund kom av gårde i en utbrytergruppe på sju ryttere etter en intens bruddkamp på etappen.

På vei opp til Lago Laceno viste Leknessund styrke. Til slutt satt han kun igjen med Aurelien Paret-Peintre. Med drøyt fire kilometer igjen så det ut til at Leknessund hadde ristet av seg franskmannen, men han kom tilbake.

KJEMPET: Andreas Leknessund tok andreplass og sammenlagtledelsen på fjerde etappe i Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini / AFP

På oppløpet måtte Leknessund se seg slått av Paret-Peintre i spurtkampen. Det endte med andreplass og den rosa sammenlagttrøyen for Leknessund.

– Dette er så ellevilt. Det er en fantastisk prestasjon av Leknessund på en vanvittig tung etappe. I dag var det ekstremt krevende å komme av gårde i et brudd, og han brukte masse krefter. Det er et tegn på klasse at han kommer med, og når han er med er han så utrolig sterk. For en prestasjon. For en klasserytter, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.



– Det er bare VM-trøyen og den gule trøyen som er større å bære enn Maglia Rosa. Det er helt enormt. Det er også utrolig fortjent. Leknessund er en strålende ambassadør for norsk sykkelsport, sier Drivenes.