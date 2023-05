Leknessund beholdt den rosa trøyen etter dramatisk avslutning

Andreas Leknessund ble den første nordmannen siden Knut Knudsen i 1975 og 1981 til å sykle i den rosa sammenlagtrøyen på onsdagens etappe i Giro d'Italia.

På den femte etappen kom Leknessund i mål sammen med feltet, men det så skummelt ut med 6,5 kilometer igjen til Salerno.

Da ble Leknessund hindret av en velt, men tromsøværingen kom seg tilbake til restene av hovedfeltet. Med drøyt to kilometer igjen til mål gikk det en velt som dro med seg blant andre Remco Evenepoel, som også tidligere på etappen gikk i bakken etter å ha blitt felt av en hund.

Evenepoel-velt etter hund i løypen

Australske Kaden Groves vant massespurten om etappen. Flere ryttere deiset i den våte asfalten på oppløpet.



Leknessund er fortsatt 28 sekunder foran Evenepoel i sammendraget, da belgierens siste velt skjedde innenfor trekilometersmerket.

– Heldigvis hadde jeg fått rosa regntøy, så jeg fikk vist frem fargen. Det kunne selvfølgelig vært bedre vær, men det var uansett en fin dag og et godt minne, sier Leknessund til TV 2.

– Det var en hektisk finale. Det var ganske intenst på de siste 20 kilometerne. Alle vet hva som kan skje når det er så glatt, så det var kaotisk med to-tre velt. Jeg kom bak det ene, og det ble en splitt, men heldigvis var flere interesserte i å tette luken. Da var det bare å holde seg rolig og komme tilbake. Jeg slapp heldigvis unna det verste av uhell, oppsummerer Leknessund.



23-åringen fra Tromsø sikret seg det ikoniske tekstilet etter å ha gått i brudd og blitt nummer to på tirsdagens etappe.



ROSA: Andreas Leknessund forsvarte den rosa ledertrøyen. Foto: Massimo Paolone / AP

Etter «Maglia Rosa»-bragden var Leknessund usikker på hvor lenge han kunne beholde den rosa trøyen.

Remco Evenepoel, som mistet ledertrøyen til Leknessund, uttalte til Sporza tirsdag at han tar sikte på å være tilbake i rosa etter søndagens tempoetappe.

– Hvis Leknessund klarer å holde på den til søndag, vil det være utrolig imponerende. Det kommer en veldig tøff etappe på fredag der det skal bli vanskelig for DSM og Andreas å forsvare den. Det er en lang etappe hvor det er målgang på over 2000 meter over havet, og det blir en ordentlig test, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Men Leknessund er åpenbart i strålende form, og så får vi krysse fingrene for at den rosa trøyen gir ekstra krefter, sier Drivenes.



REGNTUNG DAG: Det var sure forhold på femte etappe i Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini / AFP

Evenepoel har tro på Leknessund på fredagens tøffe etappe.

– Jeg tror Leknessund kommer til å sitte med opp. Jeg venter ikke de store forskjellene ennå, sa det belgiske vidunderbarnet til Sporza.

Evenepoel ser ut til å ha sluppet unna onsdagens etappe uten skader etter to velt, melder Soudal-Quick Steps pressevakt til Sporza.

Giro d'Italia sendes på Eurosport og Discovery+.