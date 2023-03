– Leggen var som gelé, den var helt knust

Tre dager før et av vårens største høydepunkt, Flandern rundt, ble 27-åringen kjørt med rullestol gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen i Brussel.

Om bord på flyet til Oslo var en hel seterad holdt av til Skaarseth - som har gipset hele venstrefoten.

– Det er for jævlig, om det er lov til å si det, sier han til TV 2.

Det var sist fredag, i E3 Saxo Classic, at uhellet skjedde. Med fem mil igjen til mål viklet han styret sitt inn i sykkelen til en konkurrent, falt i bakken og skled i stor fart mot en fortauskant.

Stygg velt for Uno-X-rytter

– Jeg prøvde å rulle meg over på siden, men jeg hadde så stor fart at jeg ikke rakk det før leggen traff kanten med stor kraft. Jeg kjente med en gang at den var som gummi. Beinet var som gelé og det var et åpent brudd, forteller han.

Ble hvit i ansiktet

En mekaniker fra laget og sportsdirektør Gino Van Oudenhove kom raskt til, men det var lite de kunne gjøre.

– Jeg sa til Gino at det gikk bra med meg, men at leggen min var helt knust. Jeg ba de om å ikke røre noe, og da Gino så ned på foten ble han helt hvit i ansiktet.

Med store smerter ble han hjulpet inn i en ambulanse og kjørt til sykehus. Der ble han operert samme kveld.

– Smertene var store, så det var godt å få morfin da jeg kom inn i ambulansen. Nå har de operert inn en jernstang i beinet, som er festet med skruer ved kneet og ankelen. Så nå er kroppen full av metall, sier Skaarseth fra flyplassen i Brussel.

Dommen fra legen

Etter to dager på sykehus har han vært på hotellet til Uno-X utenfor Oudenaarde, der klassikergjengen til det norske profflaget er samlet. Skaarseth er regnet som en av Alexander Kristoffs viktigste hjelpere, men er også en rytter som kunne kjørt hjem et resultat selv i Flandern og Paris-Roubaix.

Uno-X syklist Anders Skaarseth på treningsleir i Altea, Spania, januar 2023. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Timingen kunne ikke vært verre. Jeg kunne vært sur og lei, men må bare innfinne meg med at dette har skjedd og ta konsekvensen av det. Det er fort et par store mål som ryker. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre et godt forsøk på klassikerne som venter den neste uka etter å ha vært med for første gang i disse rittene i fjor. Formen var i alle fall god, sier Uno-X sin roadcaptain - som ble nest beste nordmann med en 27. plass i Paris-Roubaix i fjor.

– Hvor lenge blir du ute?

– Det er vanskelig å si. Legen som opererte meg sa at det vil ta 4-6 måneder, men jeg vet nok mer i løpet av de neste ukene.

– Frykter du at det kan være karrieretruende?

– Det er vanskelig å si. Skal du henge med i dette selskapet, så er du avhengig av å ha en sterk venstrelegg. Målet nå er å få den hundre prosent igjen, så får det ta den tiden det tar.

Tror på Uno-X i klassikerne

Skaarseth - som imponerte med en andreplass på den andre etappen av Criterium Dauphiné i fjor - har imidlertid liten tro på at han får oppleve Tour de France til sommeren.

– Det er knapt med tid, men man vet aldri. Jeg kommer uansett til å ha det i bakhodet som motivasjon når jeg nå skal gjennom noen kjedelig timer med rehabilitering. Det viktigste er imidlertid at leggen blir helt bra igjen.

TILSKUER: Anders Skaarseth må belage seg på å heie fra veikanten resten av sesongen.

Skaarseth takker for oppfølgingen han har fått fra laget etter ulykken. Da lagkameratene syklet Dwars door Vlaanderen onsdag, sto han i veikanten og heiet på Kristoff, som lå i brudd nesten hele rittet. Nå venter videre oppfølging på sykehuset i Lillehammer.

– Ting snur fort. Fra å være i god form til å være i denne situasjonen. Heldigvis er alt annet hundre prosent. Og heldigvis så ser det ut til at operasjonen har gått bra.

– Hvordan vil dette prege klassikermulighetene til Uno-X?

– Vi har et bra lag uten meg også. Det har de vist i de siste rittene. Så det er jeg ikke så bekymret for. Men jeg skulle ønske jeg kunne bidra og det blir rart å sitte hjemme og se det på TV. Men jeg har god tro på at guttene skal få til noe bra både i Flandern og Roubaix.