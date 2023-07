Lafay rystet storfavorittene med superrykk

Victor Lafay parkerte storfavorittene da han stakk med om lag én kilometer igjen til mål på andre etappe i Tour de France.

Den franske Cofidis-rytteren holdt unna og tok seieren.

– Det er så utrolig kult, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.



Wout van Aert var tydelig forbannet og slo i styret. Belgieren ble nummer to, mens Tadej Pogacar tok tredjeplassen i San Sebastián.

VILL JUBEL: Victor Lafay sjokkerte storfavorittene. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Lafay imponerte også på åpningsetappen da på et tidspunkt satt i tet sammen med Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Pågangen fra media var så stor før andre etappe at han ble skjermet av Cofidis.

– Helt fantastisk. Han var i kongeform i går. Folk trodde jo ikke det de så da han angrep i går. Det er helt nydelig taktisk gjort og frekt angrepet på siste kilometeren før spurten begynte. Han er et kjempetalent, og nå blomstrer han for fullt, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad etter målgang i San Sebastián.



Det var Cofidis første Tour de France-seier siden 19. etappe i 2008.

– Det er hatten av for sponsoren, som har holdt ut så lenge, humret TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd under sendingen.



Adam Yates beholdt den gule ledertrøyen. Han ligger seks sekunder foran lagkamerat Tadej Pogacar og tvillingbror Simon Yates.

Results powered by FirstCycling.com

Halland Johannessen måtte slippe

Tobias Halland Johannessen ble beste nordmann med 34. plass. Uno-X-rytteren kom i mål 2.25 etter etappevinner Lafay.

– Det ble akkurat litt langt. Han som var 50 meter foran meg fikk akkurat heng på bilene … Jeg kjørte alt jeg hadde. Det var ikke så mye mer, sier Halland Johannessen til TV 2.



– Hadde jeg vært litt sterkere, så hadde jeg vært med, men det er lett å si nå. Jeg skulle gjort noe med det for et par måneder siden, sier Drøbak-syklisten videre.



Halland Johannessen kom i mål sammen med ryttere som Mads Pedersen og Julian Alaphilippe.

– Det er litt dilemma innimellom på om man skal bruke krefter på å komme seg frem eller bare sitte å spare. Jeg sparte kanskje litt for mye, og da folk begynte å slippe foran, blir det seigt å tette de lukene. Men det er det sikkert noen som tenkte bak meg også, sier han.



Boasson-Hagen i brudd

Edvald Boasson-Hagen kom seg av gårde i bruddet sammen med Rémi Cavagna og Neilson Powless etter en intens bruddkamp tidlig på etappen. Trioen fikk på det meste om lag fem minutters forsprang.

Med drøyt 70 kilometer igjen til mål i San Sebastián slapp Cavagna de to andre utbryterne. På vei opp fjerdekategoristigningen var det slutt på bruddet også for Boasson-Hagen, som måtte slippe Powless.

– Han har ikke stått over noen føringer. Han har virkelig gitt alt i bruddet. Det er kult at Edvald er der, setter sitt preg på etappen og tar sjansen, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

BRUDD-EDVALD: Edvald Boasson-Hagen (t.h.) og Neilson Powless. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Boasson-Hagen savnet flere bruddkamerater.

– Jeg prøvde å være med på et brudd, og det var det som viste seg å være bruddet for dagen. Det viste seg å være litt ambisiøst med bare tre mann, men det var et fint samarbeid med tre mann der ute så lenge det varte, sier Boasson-Hagen til TV 2 etter etappen.



– Vi samarbeidet godt vi og det var en fin dag, det. Det ble for tøft mot slutten, og det ble kjørt hardt i feltet. Det er for så vidt ikke bruddet som bestemmer det skal gå til mål eller ikke. Vi kjørte ganske kontrollert og prøvde så lenge vi klarte men vi ble spist opp bakfra og hadde ikke kreftene til å følge på slutten i bakken heller, så da ble det heller ikke min dag. Men det var fint å være i bruddet, sier veteranen.



Kamp om bonussekunder

Med 2,5 kilometer til toppen av Jaizkibel var det over for Powless. Bakfra kom sammenlagtrytterne for å kjempe om åtte bonussekunder til førstemann over toppen av andrekategoristigningen.

Gulkledde Adam Yates kjørte inn Tadej Pogacar i posisjon, og sloveneren smadret Vingegaard i kampen om bonussekundene. Pogacar tok åtte sekunder, mens Vingegaard tok fem sekunder.

Pogacar gjorde et lite forsøk på å angripe over toppen, men Vingegaard satt på hjulpet til UAE Team Emirates-stjernen. På vei ned Jaizkibel samlet restene av hovedfeltet seg igjen.