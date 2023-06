Kristoffs Tour-drøm: – Det hadde betydd mye

VIL BLI NORGESMESTER IGJEN: Tolv år etter at han sist vant NM-gull, håper Alexander Kristoff å gjøre det igjen. Foto: Fredrik Varfjell

Se herrenes fellesstart i sykkel-NM på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl. 14.00 søndag.

Han har syklet etapper i Tour de France kledd i den gule ledertrøyen, den grønne poengtrøyen også.

Alexander Kristoff (35) har til og med syklet verdens største sykkelritt kledd i den europeiske mestertrøyen, den hvite og blå med stjerner på.

Men ett plagg har landets mest profilerte syklist til gode å bruke i verdens største sykkelritt: Den som deler design med det norske flagget.

– Det hadde vært kult å ha den i Tour de France. Jeg drømmer jo om det, sier Kristoff.

Har vært mester før

Trøyen det er snakk om er selvsagt den norske mestertrøyen, den som den regjerende norgesmesteren får æren av å ha på seg i et helt år.

I løpet av sin lange karriere, har 35-åringen vunnet den ettertraktede trøyen to ganger. Men begge seirene kom før Kristoff fikk sitt internasjonale gjennombrudd, før han hadde syklet sitt første Tour de France.

Så han har fortsatt til gode å kunne bruke den på aller største scenen.

– Det hadde betydd en del for meg å kunne gjøre det, så jeg skal prøve å få trøyen på mine skuldre igjen, sier Kristoff.

- Vil være krise

Men konkurransen er knallhard. Når NM-fellesstarten ruller i gang i Sandnes søndag, er det nemlig mange som har ambisjoner om det samme.

Blant dem flere av Kristoffs lagkamerater i det norske profflaget Uno-X.

– En av oss bør stikke av med seieren. Det er ikke krise om det ikke blir meg, men det er krise om det ikke blir noen av oss, sier Kristoff.

For NM-gull er noe det norske profflaget mener at de bør vinne. Med så mange gode, norske ryttere samlet på samme lag, er forventningen blant mange at de skal kontrollere rittet fra start og vinne det til slutt

REGJERENDE MESTER: Rasmus Fossum Tiller kledd i den norske mestertrøyen, som symboliserer at han vant NM i fjor. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg tror hele sykkel-Norge forventer at vi skal vinne, så det er et stort press på skuldrene våre, sier lagets sportsdirektør, Gino van Oudenhove.

Røper ikke taktikken

Men å vinne sykkelritt er aldri enkelt. Selv ikke for et lag med langt flere ryttere til start enn resten.

– Vi har mange gode konkurrenter, sier van Oudenhove, og trekker frem Sven-Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking og unge Per Strand Hagenes som de fremste.

– Hvordan skal dere slå dem?

– Jeg har noen tanker om hvordan vi skal gjøre det, men de vil jeg ikke dele, sier belgieren.

HOLDER TAKTIKKEN HEMMELIG: Gino van Oudenhove, sportsdirektør i Uno-X. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

De klarte det i fjor, selv uten Alexander Kristoff på laget. Da vant Rasmus Fossum Tiller (26) etter en spurt fra en mindre gruppe.

Han er også blant favorittene til å vinne i år.

Vil ha trøyen med til Frankrike

For sportsdirektøren er det ikke så viktig hvem av rytterne på laget som vinner, så lenge en av dem gjør det.

– Det er viktig for oss, for vi har en posisjon i norsk sykkelsport som vi må bevise at vi fortjener, sier van Oudenhove.

– Er det viktig for dere at trøyen blir vunnet av en rytter som skal være med til Tour de France?

– Det hadde vært en veldig fin bonus for norsk sykkelsport og Norge som nasjon, men som sportsdirektør er hovedprioriteringen min å vinne rittet, sier han, og legger til:

– Men om noen som skal til Tour de France vinner, ser vi på det som en stor bonus. Og det er ikke umulig at vi havner i en situasjon der vi kan styre det litt.

VANT PÅ HJEMMEBANE: Alexander Kristoff vant den siste etappen av Tour of Norway i hjembyen Stavanger. Veteranen har for vane å gjøre det godt på hjemlige trakter. Foto: Carina Johansen

For eksempel ved å la Alexander Kristoff spurte om seier.

– Jeg tror jeg skal være i stand til å henge med hele veien inn, sier han.

– Er det på tide at du vinner NM igjen nå?

– Ja, det kan man si. Men nå er jeg blitt så gammel at det er blitt vanskeligere!