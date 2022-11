Kristoff vil bli en del av eksklusiv klubb: – Ikke så langt unna

BALLERUP (TV 2): Norges største sykkelstjerne, Alexander Kristoff (35), har gått ned et nivå. Men han har ikke meldt overgang til Uno-X for å trappe ned.

En bøtte med vann blir plassert oppå en stokk, som Alexander Kristoff (35) og resten av lagkameratene holder godt tak rundt.

De skal balansere bøtten fra et punkt til et annet. Og Kristoff, som eldstemann på laget, har tatt ansvar og funnet løsning på hvordan.

Han er ny på laget, men et naturlig midtpunkt. Når 35-åringen tar ordet under teambuildingen utenfor København, blir de yngre lagkameratene lydhøre.

Alexander Kristoff er en av verdens beste syklister, tross alt. Og de tre neste årene skal han være deres ledestjerne.

SAMARBEID: Alexander Kristoff og resten av Uno-X fikk testet samarbeidsevnene på teambuilding. Foto: Torstein Wold,

I det norske sykkellaget Uno-X.

– Jeg har et godt inntrykk av laget, men det blir jo litt uvant ikke å ha noen lagkamerater på min egen alder, sier Kristoff og flirer.

Et steg ned

I flere år Uno-X Pro Cycling Team vært et lag som har utviklet unge, talentfulle ryttere fra Norge og Danmark.

Før neste sesong har de hentet rytter, som skiller seg stort fra resten. Alexander Kristoff er fem år eldre enn den nest yngste på laget, har vunnet flere proffritt enn resten av laget til sammen og har vært tolv år på øverste nivå i sykkelsporten.

Neste år tar han altså et steg ned, for å være en kaptein og veiviser for de unge landsmennene.

– Det virker som et skikkelig lag med en god organisasjon, og rytterne har tatt store steg de siste årene. Jeg håper å bidra med det jeg kan, og levere gode resultater, sier Kristoff.

Mer usikkerhet

I år har han levert toppresultater på løpende bånd. Selv uten de helt store triumfene, har Kristoff vært så tabilt god at han er rangert som verdens åttende beste syklist.

For utenforstående kan det derfor virke litt rart at han nå tar steget ned fra WorldTouren til nivået under, som Uno-X befinner seg på.

I BLINDE: En av oppgavene på teambuildlingen ble gjort med bind for øynene. Det er Alexander Kristoff som skjuler seg bak bindene. Foto: Torstein Wold

– Forskjellen er ikke så stor. Mathieu van der Poel (nummer ni på verdensrankingen, journ.anm.) har vært på dette nivået i år, så det trenger ikke å bety så mye, sier Kristoff.

Men en viss betydning har det. Som rytter for et lag på WorldTouren, har han tidlig kunne legge en rittplan for sesongen. De er automatisk invitert til de største rittene.

Det er ikke et lag som Uno-X, som er avhengig av invitasjoner fra de ulike arrangørene for å kunne bli med.

– Det blir mindre sikkerhet, for jeg kan ikke planlegge noe nå. Vi kan regne med at vi kjører noen løp, men vi må også alltid ha en plan-B. Ting blir litt vanskeligere, sier Kristoff.

Stort mål

Likevel føltes valget helt naturlig. Han hadde tilbud fra flere utenlandske profflag, blant annet Intermarché-Wanty-Gobert som han syklet for denne sesongen, men ville heller bli en del av det skandinaviske prosjektet.

– Du er ikke her for å trappe ned?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg har signert for tre år med full satsing. Det står ikke i kontrakten min at jeg skal bli sportsdirektør etter det. Jeg ser for meg tre år med fullt fokus på å være så bra som mulig, sier Kristoff.

SULTEN: Alexander Kristoff spiser lunsj med lagkameratene i Uno-X. han er ikke bare sulten på chili con carne, men også suksess. Foto: Torstein Wold

Selv om han har vunnet Flandern rundt, Milano-Sanremo og flere etapper i Tour de France, har han nemlig flere milepæler han vil nå.

– Jeg har et mål om å nå 100 proffseirer før jeg gir meg, sier veteranen.

I så fall vil han bli en del av svært eksklusiv klubb av ryttere. Gjennom historien har bare 23 ryttere vunnet mer enn 100 proffritt.

Kristoff har i skrivende stund vunnet 86.

– 100 er et fint tall, som ikke er så langt unna. Jeg må vel vinne cirka fem ritt i året. I år vant jeg fem, så klarer jeg det i tre år til, vil jeg ikke være langt unna, sier han.

Tror Kristoff vil bli bedre

Spørsmålet er om det blir vanskeligere å vinne for et lag som Uno-X. Selv om laget har mange talentfulle ryttere, skal de på papiret ikke være like gode som konkurrentene på toppnivå.

Men sportsdirektør Gabriel Rasch, som selv er ny på laget etter mange år i storlaget Ineos, tror at Kristoff kan bli bedre i de gule og røde trøyene.

NY SJEF: Gabriel Rasch er blitt sportsdirektør i Uno-X etter mange år i samme stilling hos det britiske laget Ineos. Foto: Torstein Wold

– Med riktig rittprogram og bedre backing, har Alex mer inne enn det han har vist i år, sier Rasch, og forklarer:

– I Intermarché kjørte han sinnssykt mange ritt, så jeg tror det er mylig å lage en bedre oppkjøring for ham til de viktigste løpene. Da vil han være bedre når det gjelder.

Rasch tok en prat med sin nye elev etter Tour de France i sommer. Da fikk han inntrykk av at Norges mestvinnende syklist fortsatt var sulten.

– Så dette er ekstremt spennende. Alex er i tillegg en maskin både på trening og i ritt, så han vil være et godt forbilde for de andre også. Han blir viktig for oss, sier Rasch.

Forberedt på å hjelpe

Kristoff er innstilt på å være et forbilde for resten. Han kjenner flere av sine nye lagkamerater godt fra før, og har regelmessig trent med flere av dem hjemme i Stavanger.

På trening har han flere ganger blitt frakjørt av dem også.

HJELPSOM: Alexander Kristoff gleder seg til å hjelpe talentene i Uno-X. Foto: Torstein Wold

– Det er en del raske gutter på dette laget, som jeg også kan hjelpe. I lettere ritt kan det hende at jeg skal kjøre opptrekk for dem. Jeg har gjort det i andre lag før, men det er mer motiverende å gjøre med unge, norske ryttere som jeg trener med hjemme, sier Kristoff, og fortsetter:

– Jeg håper jo å kunne hjelpe unge norske og danske ryttere frem. Det gir mer for meg å hjelpe dem enn utenlandske ryttere. Men jeg er her for å kjøre resultater selv også, så jeg kommer til å ta de sjansene jeg får.

– Kommer Uno-X til å vinne mer med deg på laget?

– Jeg håper det. Ellers har ikke jeg hatt en god sesong.