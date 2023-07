Kristoff-valget hylles: – Viser hva slags utøver og menneske han er

Når Tour de France 2023 skal avsluttes med en spurt på Champs-Élysées søndag kveld, skal Uno-X satse på Søren Wærenskjold.

Det betyr at Alexander Kristoff skal kjøre opptrekk for Wærenskjold.

– De siste dagene har han vært piggere enn meg. Jeg har lyst til å spurte selv, og jeg sa at jeg gjerne spurter, men jeg synes han fortjener sjansen etter det vi har sett av ham, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg har tro på ham. Han har hatt noen bra opptrekk og spurter rask, så han kan kanskje gå hele veien, sier 36-åringen.

SKAL SPURTE: Søren Wærenskjold får sjansen på siste etappe i Touren. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Han viser sin storhet



Kristoffs raushet hylles.

– Det er veldig stort av Alex. Han har vunnet på Champs-Élysées før, og med alle de resultatene han har … Det viser bare hva slags utøver og mennesker Alex er når han gir den muligheten til Søren, sier Uno-X-rytter Rasmus Fossum Tiller til TV 2.

– Han er definisjonen på en profesjonell utøver. Ekte toppidrettsutøvere setter laget foran seg selv, og Alex er et perfekt eksempel på det, sier sykkelsjef i Uno, Jens Haugland, til TV 2.

– Jeg må si at jeg har stor respekt for at Kristoff som kaptein og med sin merittliste, gir plassen til Søren, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

– Her må jeg hylle Kristoff. Han viser sin storhet. Han sier at han vil spurte selv, men han gjør dette for lagets beste, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen forteller at Kristoff og Wærenskjold allerede hadde snakket om løsningen før møtet.

– Det var utrolig fint, sier han til TV 2.



– Han tar det veldig bra. Han er en voksen gutt, og så kommer det nye muligheter. Det er ikke sånn at vi skal slutte å trekke opp Alex. De har snakket om det selv også, sier sportsdirektør Gabriel Rasch.

I TV 2s Tour de France-studio mener ekspertene at byttet gir mening.

– Wærenskjold fortjener muligheten. Han har syklet seg litt i form. På de siste harde dagene virker det som han har hatt det litt bedre, sier Thor Hushovd.

– Toppidrett handler litt om dristighet og å tørre – ispedd en grundig vurdering rundt valget, sier Mads Kaggestad.

Wærenskjold håper at han kan bli topp tre eller fem på etappen. Mandalitten innrømmer at han er svært spent før start.

– Jeg har vel svettet gjennom tre t-skjorter fra frokost til nå, så jeg merker at jeg er nervøs. Det blir deilig å komme i gang, så jeg håper å få en bra posisjon inn på oppløpet, sier Søren Wærenskjold til TV 2.