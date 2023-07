Kristoff sløste bort kjempemulighet i spurtkaos

Søren Wærenskjold leverte et strålende opptrekk for Alexander Kristoff, men veteranen klarte ikke å ta seieren på fjerde etappe.

Det endte med en sjuendeplass for Kristoff.

– Jeg følte at det var litt komplett kaos. Det var skarpe svinger og på grensen de siste tre kilometerne. Det var så vidt det gikk med dekk og alt. Jeg hørte det var velt også. Det skjønner jeg godt, sier han til TV 2.

Jasper Philipsen var sterkest og tok sin andre strake etappeseier.

DOBBEL: Jasper Philipsen tok sin andre strake etappeseier i Touren. Foto: David Ramos / Reuters

– For langt til mål

– Den sjansen her må du utnytte, Kristoff! De vokser ikke på trær i Tour de France, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd like før spurten.



– Jeg skulle nesten ønske at det var Wærenskjold som spurtet i dag, kommenterte Hushovd etter målgang.

Kristoff følte at opptrekket startet for tidlig.

– Det ble litt for langt til mål. Jeg følte at jeg ble liggende veldig lenge i andreposisjon. Det koster ganske mye å ligge der for lenge. Da stivner beina, og det var ikke mye sprut igjen på slutten, sier Kristoff.

Results powered by FirstCycling.com

– Vi kunne kanskje ventet litt på oppløpet, latt noen gått forbi og slengt oss inn bak, men det må vi analysere, fortsetter han.

– Dum tabbe

Wærenskjold deiset i asfalten etter å ha sendt Kristoff videre. Mandalitten kom med en positiv nyhet etter målgang.

– En klassisk, dum tabbe av meg. Jeg er sliten, og ser venstre når de går venstre. Så kommer Alex og en til på høyre og går mot midten. Som jo er naturlig fordi de vil inn med de andre. Da ser jeg venstre, og går kanskje litt høyre. Det er bare min egen feil. Jeg fulgte ikke ordentlig med, sier Søren Wærenskjold til TV 2.



Selv om Rasmus Tiller og Jonas Abrahamsen ikke hang med helt til slutt, synes Kristoff at det var en bedre prestasjon av Uno-X-laget enn på den tredje etappen.

I FRONT: Søren Wærenskjold med Alexander Kristoff på hjul ledet på oppløpet, men holdt ikke helt inn. Foto: Fredrik Varfjell

– Ja det syns jeg. Kanskje ikke lagmessig, siden Rasmus og Jonas ikke fikk komme til sin rett, men jeg synes jeg og Søren løser det bra, sier han.

Det endte med en sjuendeplass for Alexander Kristoff. Caleb Ewan var nærmest Philipsen med andreplass.

– Vi får en veldig god posisjon, men vi kommer litt for tidlig. Det hadde vært mer optimalt å fått et annet lag foran, mener Kristoff.

– Bygger seg opp til krig!

– Det var absolutt en akseptabel sjuendeplass for Kristoff og Uno-X. Det går riktig vei. De hadde kommandoen helt frem til Mathieu van der Poel kom bakfra der, sier Hushovd.

Fabio Jakobsen gikk ned i en velt med snaut to kilometer igjen til mål.