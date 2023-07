Kristoff slått i spurten: – Ikke rask nok lenger

Jasper Philipsen tok sin fjerde seier i årets Tour de France på den ellevte etappen fra Clermont-Ferrand til Moulins.

Belgieren vant spurten foran Dylan Groenewegen og Phil Bauhaus.

Alexander Kristoff yppet seg etter et strålende opptrekk av Søren Wærenskjold, men han ble knust da de største favorittene kom. Veteranen måtte ta til takke med en sjetteplass.

NY SEIER: Jasper Philipsen har vunnet fire av fem massespurter i år. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Kristoff er ikke rask nok der lenger, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.



– Wærenskjold leverte det perfekte opptrekket. Hadde Kristoff vært noen år yngre, hadde dette vært seier, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



– Et opptrekk i verdensklasse, sier TV 2s ekspert Dag Otto Lauritzen.



– Godkjent forsøk



Kristoff mener at det ble litt for langt å spurte.



SJETTEPLASS: Alexander Kristoff spurtet om seieren på ellevte etappe. Foto: TV 2

– Vi kom fint frem. Det var veldig kaotisk, og det var vanskelig å holde seg samlet. «Abra» (Jonas Abrahmsen fikk en luke helt i front, men han fikk ikke med oss. Det var ikke helt krise, for jeg og Søren var samlet. Det var fint frem til oppløpet, men det var litt langt til mål, sier Alexander Kristoff til TV 2 like etter målgang.

– De andre var sterke og raskere. Det sto litt på beina også, men det var et godkjent forsøk. Vi var litt tidlig ute igjen, men det var enda nærmere enn forrige gang, fortsetter Kristoff.

Uno-X-rytter Jonas Abrahamsen øyner sjanser senere i Touren.

– Sjetteplass er vel det beste vi har (i spurt). Vi må ta det steg for steg. Alex blir bare bedre og bedre utover Touren. Vi er fornøyde med det, selv om vi håper på bedre. Vi kan bare toppe det i de neste spurtene når Alex holder nivået sitt og de andre spurterne blir dårligere og dårligere, smiler Abrahamsen til TV 2 etter etappen.

Hushovd reagerer på bildene: – Det er så rart!

– Tenkte vi var «fucked»



Uno-X havnet langt bak med få kilometer til mål, men det norske laget kom sterkt på slutten.

– Da tenkte jeg at vi var «fucked», men på neste bildet var vi der med alle fire. Sånn er det. Vi sitter her i bilen og har egentlig veldig lite informasjon. Vi informerte om rundkjøringer, hvilke side de skal kjøre på og så videre, sier Uno-X' sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2.

– De er veldig flinke. Søren hadde igjen et supert opptrekk. Så manglet vi, slik vi ser det på tv, litt fart. Det ble kanskje litt for langt for Alex (Kristoff), sier «Gabba».

Matîs Louvel, Andrey Amador og Daniel Oss var dagens brudd, men trioen fikk aldri mer enn tre minutter på hovedfeltet. Med 13,5 kilometer igjen til mål ble Daniel Oss hentet som den siste utbryteren.