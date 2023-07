Kristoff sjanseløs i Bordeaux: – Flaks at vi ikke gikk ned

Det ble den tredje etappeseieren for Jasper Philipsen i årets Tour de France da han spurtet først over målstreken i Bordeaux på dag sju.

Mark Cavendish kom i enorm fart på oppløpet, men det endte med andreplass for briten. Biniam Girmay kom på tredjeplass.

Alexander Kristoff ble stengt inn og endte på niendeplass.

– Det var veldig kaotisk, og det var flaks at vi ikke gikk ned noen ganger. Det var mange nesten-velt. Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk, sier Kristoff til TV 2.

Raser: – Det er så jævla drittoppløp!

Søren Wærenskjold kjørte opptrekk for Kristoff igjen.

– Jeg synes det er mye svinger og drit for å være helt ærlig. Jeg skjønner at de vil ha det i sentrum, men det er svinger og rundkjøringer og gjerder som går inn – du vet liksom ikke helt hvor du har veien, sier Wærenskjold til TV 2.

– Plutselig så kommer det noe som du nesten holder på å treffe. Jeg er ikke veldig imponert over oppløpene, men man må bare tilpasse seg, sier mandalitten.



Arvesen: – Ikke godt nok

Kristoff er klar til å gi Søren Wærenskjold eller Rasmus Fossum Tiller sjansen i avslutningen på lørdagens etappe.

Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen er kritisk.

KRRITISK: Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det er ikke godt nok. Vi sviktet litt på forskjellig plan, som kommunikasjon. De mistet litt hverandre underveis der, sier Arvesen til TV 2.

Jonas Abrahamsen innrømmer at Uno-X har noe å gå på i kommunikasjonen.

– Vi kan bli bedre på det, men det er veldig hektisk. Tar du mikrofonen og snakker, kan det bli farlig. Så jeg vet ikke, vi må finne en måte å bli bedre på det. Ellers kunne det blitt veldig bra i dag, for vi hadde godt trøkk på slutten, sier Uno-X-rytteren til TV 2.



Kristoff forteller at han kom på feil side av rundkjøringen med fire kilometer igjen til målstreken.

– Jeg gled med, og da havnet jeg langt bak. Så kom jeg aldri helt i posisjon etter det. Jeg fant Søren igjen, og vi satt egentlig greit i det, men som på den første spurten fikk vi aldri helt fri bane, sier Kristoff.

Hushovd fortviler: – Gullposisjon!

– Med fri bane tror jeg at vi kan gjøre det jæklig bra, men i dag var det et smalt oppløp. Det var vanskelig å komme frem. Vi visste det, men vi trodde at vi skulle komme frem likevel, fortsetter Uno-X-rytteren.

Suveren spurter

Jasper Philipsen har vunnet alle spurtetappene så langt i Touren.

– Hvis du hadde fortalt meg dette for én uke siden, hadde jeg trodd at du var gal. Så langt har det vært en drømmetour for oss. Vi ser videre, og forhåpentligvis kan vi ta enda én, sier Philipsen i seiersintervjuet.

– Vi kan ikke være stolte nok av laginnsatsen. Uten den ville det ikke vært mulig å ta den tredje etappeseieren. Jeg er veldig stolt over hvordan laget jobber og får meg i posisjon i finalen. Det gir oss suksess, så jeg er veldig glad og stolt, sier Philipsen.

Philipsen har den grønne poengtrøyen, 88 poeng foran Bryan Coquard på andreplass.