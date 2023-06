Kristoff-planen: – Kommer kanskje for tidlig

Sett opp ditt Tourmanager-lag her.

– Vi er ikke her for å være turister. Vi er her for å vinne sykkelritt.

Det sa daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, med et smil da laget landet i Bilbao tirsdag ettermiddag.

Han oser optimisme og med seg på tur har han et lag som ser stadig mer slagkraftig ut.

Resultatene de siste ukene gir også grunn til å smile og tro på det helt store. Noen av rytterne er stinne av selvtillit. Alle er de i angrepsposisjon. Men den aller største stjernen er ikke helt sikker på om det er han som er lagets største håp for etappeseieren de drømmer om.

– Jeg føler ikke formen er helt topp, men jeg håper den skal komme utover, sier Alexander Kristoff.



– Hva er det som mangler?



– Jeg har ikke vært helt … jeg har ikke vunnet så mye i det siste, så vi får se.



OPTIMISTIKE: Daglig leder i Uno-X Jens Haugland og Kurt Asle Arvesen tror mulighetene for norsk etappeseier i Tour de France denne sommeren er gode. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– En seig gutt



Lagets sportsdirektør, Kurt Asle Arvesen, mener det er naturlig at Kristoff fortsatt er litt unna den formen de håper han skal komme i de neste dagene.

– Vi har prøvd å matche ham litt annerledes i år enn i fjor, for at han skal ha litt mer overskudd. Men det er nok riktig at han kanskje trenger noen dager. Det er to tøffe etapper i starten han må komme seg gjennom. Så får vi se. Kanskje kommer den tredje etappen litt for tidlig for ham, sier Arvesen til TV 2.



Selv om både laget og Kristoff selv aller helst skulle sett at han kom til Touren med flere seirer denne våren, føler sportsdirektøren seg sikker på at Kristoff blir en mann å regne med også denne sommeren.

– Vi vet at han er en seig gutt. Når de andre blir slitne, så kommer Kristoff.



Etter to dager til å begynne med hvor løypa byr på noen tøffe bakker, venter to flate etapper.

– Hvor fornøyd er du med det laget du har med til Bilbao?



– Superfornøyd. Det var bra konkurranse for å være med. Dem vi har valgt har holdt seg friske og raske. Det er gutter som er i form. Vi vet at dette blir et knepp opp, men vi skal benytte alle sjanser til å få folk med i brudd, svarer Arvesen.



I FORM: Torstein Træen har vist god form de siste ukene og er trolig blant Uno-X sine beste kort i kampen om etappeseire. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Trekker frem lagkamerat

Rasmus Tiller og Søren Wærenskjold har begge nylig vist at formen er der den skal være. De kan begge utrette det helt store på egen hånd de neste ukene.

Det er imidlertid en annen lagkamerat Kristoff raskt trekker frem som et sterkt kort.

– Vi har Torstein (Træen) som ble nummer åtte i Dauphine. Han har vist han kan klatre med de beste. Vi får se hvor høyt han kan nå i sammendraget. Er han heldig med et brudd, kan det gå ganske høyt, spår Kristoff.

Lagets klare plan er i utgangspunktet å kjøre for etappeseirer. Det kan selvsagt endre seg underveis, men før Tour de France-starten er det ikke en god plassering i sammendraget Træen tenker på.

– Jeg håper å sitte i et par brudd der man faktisk kan kjempe om etappeseirer, sier han.

Lørdag kl. 12.00: Se 1. etappe av Tour de France på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.