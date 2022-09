Kristoff om lillebroren: - Hvis han fortsetter i dette sporet, kan han nå verdenstoppen

Han er bare 16 år gammel. Men Felix Ørn Kristoff har rukket å gjøre seg bemerket allerede før han har nådd junioralderen.

- Hvis han fortsetter i samme spor som nå kan Felix nå verdenstoppen. Det er det ingen tvil om, sier Alexander Kristoff om sin lillebror.

Vi møter dem i Stavanger før eldstemann skal reise avgårde til Australia og VM. Avtalen må legges til kl 09 om morgenen, før Felix skal avgårde på skolen. Han har ikke privilegiet som sin meritterte storebror; å kunne trene på dagtid.

Men det kan det bli en endring på, hvis det går slik som duoen håper.

- Jeg har ingen forventninger, foruten at jeg har som mål om å bli så god som mulig. Om jeg blir bra nok så kommer jeg til World Tour-en og kan kjempe om seire. Om det blir for dårlig så blir det ingenting, sier Felix og får et blikk fra sin mer medievante storebror, et blikk som kun brødre kan gi hverandre.

-Han er veldig dedikert i treningsarbeidet, skryter Alexander om lillebror Felix.

Ikke ulik i stilen

Alexander og Felix har samme mor, men forskjellig far. Den velkjente sykkeltreneren Stein Ørn er pappen til Felix og stefar til Alexander. Han har fulgt eldstemann gjennom hele karrieren og er i ferd med å bidra til at junior kanskje kan få oppleve noe av det samme.

- Stein har som mål å gjøre meg til en Wout Van Aert-type; med andre ord en som kan gjøre det meste. Jeg merker at jeg er best når alle andre er slitne. Det er nok det som karakteriserer meg best, sier Felix.

Det er en karakteristikk som også passer for storebror.

-Felix pleier å understreke at han er bedre enn jeg var da jeg var på hans alder. Og det stemmer. Han sykler fortere på tempo og har bedre resultater enn jeg hadde. Han kan derfor nå lengre enn meg. Han har hele livet foran seg til å gjøre det. Han er veldig dedikert i treningsarbeidet, skryter Alexander.

- Hva er det viktigste du kan lære av storebror?

- Det er at man må jobbe hardt og trene mye før man får resultater. Man må være tålmodig, svarer Felix.

- Men du har jo gode resultater allerede, skyter Alexander inn.

- Ja, men man kan ikke forvente å vinne hvert år. Og så må man ikke få helt sjokk hvis det skulle bli tyngre og vanskeligere senere, fortsetter Felix.

Nærmer seg storebror

Selv om det skiller 19 år mellom de to Kristoff-ene i alder, så får de likevel trent sammen innimellom. Som et av de store navnene i sykkelverden har imidlertid Intermarché-proffen et tøft program og er mye på reisefot. Når han er hjemme har han fire barn og kone å ta seg av.

-Han er med meg på noen økter og gjør det veldig bra. Om et par år så kan vi trene mer sammen. Da er han ferdig på skole. Felix går over i seniorklassen i mitt siste kontraktsår hos Uno-X (2025), så da kan det være at vi kjører sammen, sier 35-åringen - som skal sykle for det norske profflaget fra neste sesong.

- Jeg slo deg nesten i spurten på trening her om dagen, skyter Felix eplekjekt inn fra siden.

- Hæ!? Jeg vet ikke hva du refererer til. Jeg så deg ikke på siden av meg en gang, kommer det kjapt fra storebror. Så ler de godt.

- Jeg tar ham enn så lenge, men så får vi se hvor lenge det varer, sier Alexander og setter strek for den diskusjonen.

Det er imidlertid farlig å spå utviklingen til en 16-åring. Men når du er syklist og heter Kristoff til etternavn, så er det ikke unaturlig at man får litt ekstra oppmerksomhet.

Felix Ørn Kristoff sykler for Stavanger Sykleklubb og blir trent av sin far Stein Ørn.

- Til vanlig kjenner jeg ikke på det at jeg har noe å leve opp til. Men jeg merker at når jeg gjør det bra på ritt, så står navnet mitt sterkere ut. Det er greit og kjipt på samme tid. Det er et toegget sverd: Jeg vet at jeg har forutsetningene for å kunne bli ganske god, men samtidig fører det til at alle forventer at det skal skje, sier Felix.

Ingen rød løper

Alexander er selv et eksempel på at den røde løperen ikke er rullet ut selv om man har gode resultater som junior.

- Jeg slet i starten av min seniorkarriere, selv om jeg var god som junior. Jevnaldrende Edvald Boasson-Hagen tok proffverden med storm, men jeg brukte vesentlig lengre tid på å slå gjennom. Så man må aldri gi opp, men trene jevnt og trutt. På dette området er Felix flink. Det viktigste i sykkel er å ha en plan og gjennomføre den så godt som mulig.

Det skinner tydelig gjennom at han er stolt over lillebroren, men, understreker han:

- Det er mange intervaller, treningsøkter og ritt før han kan drømme om å bli proff og sykle Tour de France, men vi skal ikke legge lokk på det: Det er fullt mulig.

- Selvsagt ønsker jeg å sykle Tour de France når jeg blir eldre. Men hvis vi skal ta utgangspunkt i Alexanders karriere, så må jeg vente fem-seks år før det skal være realistisk. Men det kan også ende med at jeg ikke blir god nok, og da skjer det aldri, sier Felix.

Nå gleder han seg til å følge storebror i VM. Natt til søndag må han holde seg våken, for fellesstarten i Australia starter kl 02.00 på TV 2.

- Jeg tror Wout van Aert er storfavoritt. Om de gutta der starter hardkjøret, så stikker de fra. Men det kan være at det stopper opp og at de andre kommer bakfra, og det samler seg til en spurt. Da…, sier Felix og titter opp på Alexander, lar den henge i lufte og smiler.