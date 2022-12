Kristoff om kollapsen som kan sende Uno-X til Tour de France: – Et sjokk

Alexander Kristoff begynner å få troen på at han skal sykle Tour de France for det norske profflaget Uno-X til sommeren.

– Det er ingen garanti for at det skjer, men sjansene har økt betraktelig, sier 35-åringen til TV 2 på telefon fra Spania, der han er på treningsleir med sitt nye lag.

Ett av de store samtaletemaene der har vært dramatikken rundt det franske B&B Hotels-KTM-laget.

Kort fortalt er saken at nivå to-laget (samme nivå som Uno-X), som har syklet Touren de siste to årene, skulle oppgradere kraftig før 2023-sesongen - med Mark Cavendish som den store spydspissen.

Men den nødvendige finansieringen kom aldri på plass og denne uka ble det klart at hele korthuset kollapser. Dermed står 20 ryttere på bar bakke tre uker før en ny sesong står for dør.

– Det er et sjokk, sier Kristoff om det som har skjedd.

- Føler med dem

Han avslører samtidig at han var i dialog med B&B Hotels-KTM-laget tidligere i år - før det ble klart at han forlot Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux til fordel for den norske storsatsingen Uno-X.

– Jeg føler med rytterne og støtteapparatet deres som nå står der uten noen ting. Det må være en veldig vanskelig situasjon for dem og vitner om at det har vært gjort en dårlig jobb av lagledelsen, mener Kristoff.

Men den enes død kan som kjent bli den andres brød.

Et B&B Hotels-KTM-lag - attpåtil med Mark Cavendish i sine rekker - ville trolig blitt tildelt ett av to wild card til Tour de France, som arrangøren ASO kan dele ut til de lagene de ønsker. Men med de ute tilsier all sportslig logikk at Kristoff og co er neste lag i køen.

– Mulighetene våre øker betraktelig når B&B legges ned. Med Cavendish på laget - som jakter rekorden som den mestvinnende Tour de France-rytteren gjennom tidene - så hadde de blitt foretrukket. Da hadde ikke Uno-X hatt sjans. Nå tipper jeg at det er vi og Israel Premier-Tech som blir invitert til Tour de France, men man vet aldri, understreker Kristoff.

– Vi sliter kanskje hvis Cavendish finner seg et annet lag som jakter en invitasjon, legger han til.

Slik kan Uno-X komme til Tour de France 22 lag* får delta i Tour de France 2023

18 av de 22 plassene går automatisk til WorldTour-lagene (lagene på sportens høyeste nivå)

Uno-X er ikke på WorldTouren, og må derfor bli invitert av arrangøren

To av de resterende fire plassene går automatisk til de to lagene som er best plassert på UCIs årlige rangering (utenom de 18 WorldTour-lagene). De to er Lotto-Soudal og TotalEnergies

De to siste plassene kan arrangøren dele ut til de lagene de vil på nivå to (hvor Uno-X er)

Arrangøren foretrekker historisk å invitere to lag fra Frankrike. I 2023 vil det kun være ett av disse: TotalEnergies (som allerede er automatisk invitert).

Med B&B Hotels-KTM ute tilsier all sportslig logikk at Israel-Premier Tech (med Chris Froome, Jakob Fuglsang og Michael Woods i stallen) og Uno-X (med Kristoff, Rasmus Fossum Tiller, Halland Johannessen-tvillingene) blir invitert

Det spekuleres i om det baskiske laget Euskaltel-Euskadi vil bli invitert fordi 2023-Touren starter i nettopp Baskerland, men laget er ikke i nærheten av å ha det samme sportslige nivået som Israel-Premier Tech eller Uno-X *De siste årene har 22 lag deltatt i Touren. Det eksisterer hvert år en mulighet for at dette endres, men lite tilsier at dette vil skje i 2023

–Hvor overraskende er det for deg hvis du skulle få denne muligheten i din første sesong i Uno-X?

– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket. Jeg trodde det tidligst ville skje neste år, og at vi måtte forsterke laget ytterligere. Men da tok jeg ikke høyde for at B&B skulle legges ned.

Leker sportsdirektør

Den rutinerte Stavanger-rytteren - som har syklet ni Tour de France i sin karriere - er imidlertid ikke i tvil om at Uno-X fortjener en plass hvis det kun er rene sportslige kvaliteter som skal vurderes.

– Tenk så kult det hadde vært med et norsk lag i Tour de France. Selv om vi også har noen dansker, så hadde det vært som å ha med et norsk landslag. Det hadde gitt sykkelsporten her hjemme et fantastisk oppsving, sier han og begynner å snakke om ryttere som kan levere gjennom tre uker på franske landeveier.

BANKERS: Stjerneskuddet Tobias Halland Johannessen blir lagkamerat med Kristoff i Uno-X. Foto: SYLVAIN THOMAS

– Tobias (Halland Johannessen) har kjørt sterkt. I form og frisk så er han bankers. Torstein Træen har også levert veldig bra etter sykdommen, og så har du så klart Rasmus (Fossum Tiller). Han er sykt sterk og kan bite fra seg i mindre grupper. Så har du (Anders) Skaarseth med sin kjørestyrke, i tillegg har vi noen dansker som klatrer bra. Nei, vi har et veldig bra lag. Du har jo også en type som Kristoffer Halvorsen som kan stille som en mer rendyrket spurter, hvis han tar steget opp mot sitt gamle nivå. Det er mange ryttere som er klare for å prøve seg i en Grand Tour, konstaterer han.

Og slår fast med et smil etter å ha snakket seg litt for varm:

– Det er jo ikke tatt ut noe lag ennå. . .

Vil bruke Touren som oppkjøring til VM

Mannen med fire etappeseire i Tour de France hadde planlagt en sommer med mye trening. Det er fortsatt planen, helt til en eventuell invitasjon fra ASO foreligger i månedsskiftet januar/februar. Kristoff har nemlig sett seg ut VM i Skottland i begynnelsen av august som ett av sesongens store mål - der løypa skal passe ham godt.

MASKIN: Alexander Kristoff står med fire etappeseire i Tour de France - fordelt på ni starter i det største sykkelsirkuset av alle. Foto: Arne Dedert

– Tour de France hadde vært den beste oppkjøringen mot VM. Jeg kommer ofte godt ut av tre ukers hardkjør i Frankrike. Samtidig vil jeg - hvis vi kommer dit - kjempe om et best mulig resultat. Men de siste årene har vist at jeg sliter litt mot de aller beste, som på dette tidspunktet har toppet formen. Det blir ikke lett for oss å vinne etapper, men det er heller ikke umulig. Uno-X har et lag med flere ryttere som kan bite godt fra seg.

Det har han ikke minst fått merke på treningsleiren i Spania - der han skal oppholde seg til 20. desember.

– Nå skal det trenes. For det trenger jeg, tydeligvis. På bakkedragene i dag ble jeg rævkjørt, sier han og ler.

– Hvordan trives du i ditt nye lag?

– Jeg trives veldig bra. Det står ikke noe tilbake fra slik det var i Intermarché-laget. Opplegget er like proft som hos et World Tour-lag og nivået på rytterne er bra. Jeg er i hvert fall ikke noe bedre enn de andre på trening.

– Hvor nærme var du en overgang til B&B?

– Jeg var i samtaler med de, men det var ikke aktuelt. Da hadde jeg heller blitt der jeg var, i Intermarché. Men hvis det hadde kommet et sykt bra tilbud så kunne jeg endt opp der. Men da hadde jeg hatt et problem nå.