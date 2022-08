Kristoff med sterk seier: – Smakte ekstra godt

Alexander Kristoff (35) var sterkest i spurten og vant den andre etappen av Tyskland rundt fredag.

Dermed tok Kristoff sin femte seier for sesongen.

Kristoff lå bak i feltet mot slutten av etappen, men fikk hjelp av lagkameratene til å komme seg tilbake i hovedfeltet.

Mot slutten av spurten parkerte Intermarché-rytteren konkurrentene og vant like foran franske Florian Sénéchal (Quick-Step).

– Det var en hard finale. Det smaker ekstra godt når du tenker at det egentlig er over med to kilometer igjen, sier Intermarché-syklisten i et intervju med arrangøren etter etappen.

Han forteller at etappen var tøff på grunn av bratt stigning og sidevind.

– Jeg falt av flere ganger, men Sven (Erik Bystrøm, lagkamerat) var med meg og fikk meg opp igjen tre ganger. Vi kom tilbake med én kilometer igjen, og da kjørte jeg meg helt frem i teten og jeg klarte å vinne, forteller Kristoff.

Levert godt i Tyskland

Kristoff gikk tidligere i august til topps i endagsrittet Circuit Franco-Belge i Belgia og slo igjen til i Tyskland fredag.

Kristoff har flere gode resultat fra Tyskland Rundt.

Han vant den andre etappen også i 2019, og i 2021 vant han den andre og fjerde etappen av rittet.

35-åringen var nær en etappeseier torsdag, men endte da på en 6. plass.