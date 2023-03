Kristoff med rørende gest til Johan Kaggestad

– Hei Johan. Alexander Kristoff her. Jeg forstår at du har hatt en ganske tøff tid i det siste. At det ikke har vært så lett.

Slik begynner Kristoff en videohilsen han nylig sendte til Johan Kaggestad.

Kaggestad har vært en markant personlighet i både norsk sykkelsport og norsk idrett generelt i en mannsalder, men de siste årene har sykdom gjort livet vanskelig for den nå 79 år gamle tidligere treneren, gründeren og TV-eksperten.

– Jeg vil egentlig bare sende deg en melding og si at du har betydd utrolig mye for norsk sykling generelt og for min egen karriere. Jeg har ofte fått ekstra motivasjon av å høre hva dere har sagt og kommentert underveis i ritt jeg har gjort det bra i. Det er noe som har har vært i bakhodet mitt, at jeg har gledet meg til å se det i reprise. Det har betydd mye, sier han i videoen, som TV 2 har fått lov til å gjengi.

Kaggestad rørt til tårer

Kaggestad har aldri selv trent Kristoff, men har kommentert en rekke av hans største triumfer på TV og vært en markant stemme i norsk sykling siden lenge før Kristoff slo igjennom.

– Jeg synes du skal være stolt av det arbeidet du har gjort for norsk sykling. Sykkelsporten hadde ikke vært der den er i dag uten ditt bidrag. Det må du være stolt av, sier han, før han avslutter med følgende lovnad:

– Jeg håper jeg vinner noen flere ritt i min karriere, og den neste triumfen skal jeg dedisere til deg for innsatsen du har lagt ned for norsk sykling. Det fortjener du.

Ifølge sønn og TV 2-ekspert Mads Kaggestad, ble faren rørt til tårer da han mottok videoen.

– Det var veldig rørende for min far å se. Det var veldig omtenksomt av Kristoff. At en av de virkelig store profilene, med så store resultater, i det hele tatt tenker tanken om å sende en slik hilsen, det synes jeg er fantastisk flott av ham, sier Kaggestad junior.

Kristoff lyktes ikke med å vinne i det nylig avsluttede Paris-Nice, men har allerende én seier denne sesongen. 35-åringen står med 87 seire på CVen, og har et uttalt mål om å nå 100.