Kristoff innrømmer: – Kan være mitt siste VM

Foran TV-skjermen på hotellet i Glasgow, kunne Alexander Kristoff (36) knapt fått en bedre oppladning til søndagens VM-fellesstart.

Dagen før dagen fikk han nemlig se sin halvbror, Felix Ørn-Kristoff (17), sykle inn til en bronsemedalje i juniorrittet.

En stor opplevelse for familien Kristoff, som håper at medaljefangsten ikke er over med det.

For årets verdensmesterskap har også vært et av storebrors aller største mål denne sesongen.

– VM er kanskje det rittet jeg har pekt meg ut som et hovedmål i år, sier Kristoff.

God i VM

Grunnene til det er flere. For det første bør løypen i Glasgows gater passe veteranens ferdigheter bra, for det andre er rittet langt, slik Kristoff liker at et ritt skal være.

Og dessuten har 36-åringen en egen evne til å prestere veldig bra i VM.

– VM passer ofte bra til mine kvaliteter. Det er svært få ritt som er så lange og seige nå, for vi har bedre utstyr. Selv de lange rittene tar kortere tid, sier Kristoff.

Siden 2014 har spurteren deltatt i åtte verdensmesterskap, han er blitt topp ti i seks av dem.

– Men jeg har jo til gode å vinne VM da, selv om jeg har noen gode plasseringer, sier han og ler.

Nærmest var han på hjemmebane i Bergen i 2017, da han vant sølv etter å ha blitt slått av Peter Sagan på målstreken.

– Jeg var skuffet der og da, men ikke når jeg ser tilbake på det. Det var en spesiell følelse å stå på Torgallmenningen og se på alle menneskene som hadde møtt opp der. Det var et av høydepunktene i karrieren, sier Kristoff, og legger til:

– Det spørs om det var Bergen som var sjansen min.

Siste sjanse?

For han vet at karrieren nærmer seg slutten. Han har ikke mange verdensmesterskap igjen.

Og med Sveits og Rwanda som arrangørland i 2024 og 2025, vil løypene der muligens bli for harde for Kristoff.

Begge landene er kjent for å arrangere knallharde sykkelritt med mange bakker.

– Jeg har ikke sett nøye på løypene i Zürich og Rwanda ennå, men de er fort ganske kuperte. VM i Glasgow kan være min siste mulighet, sier Kristoff, og innrømmer:

– Dette kan være mitt siste VM. Jeg burde kanskje bli litt emosjonell av det, så det er kanskje like greit ikke å vite.

VM-kaptein

Den samme konklusjonen trekker Gino van Oudenhove. Belgieren som til vanlig er sportsdirektør i Uno-X, opptrer i VM som landslagssjef for det norske herrelaget.

– Sjansene til Alex blir ikke større, for å si det sånn. Vi hadde jo håpet at han skulle ha en VM-tittel allerede, sier van Oudenhove.

– Men dette (rittet i Glasgow) er en stor sjanse. Ting har kanskje ikke gått helt som han hadde ønsket det siste halve året, men vi har fått veldig positive signaler etter Tour de France, sier han.



Derfor er Kristoff også utpekt til å være kaptein på laget.

– Løypen er hard, men ikke superhard. Og den er teknisk, som passer Alex veldig godt. Den passer enda bedre hvis det regner, sier belgieren.

Offensiv

Alexander Kristoff er enig. Han spår et hardt ritt, der en favorittgruppe tidlig vil skille seg ut.

Derfor er han forberedt på å kjøre offensivt. Å vente i hovedfeltet til spurten vil neppe hjelpe, da kan favorittene ha kjørt i mål allerede.

– Vi må gjerne ha folk med når favorittgruppen går. Aller helst skal jeg være der selv, sier Kristoff, og fortsetter:

– Vi må ha ryttere i forkant, infiltrere tidlige brudd. Vi må følge det vi kan, og det gjelder meg selv også. Jeg må være smart og komme med i en litt større gruppe, aller helst uten de aller største kanonene.

Belgierne Remco Evenepoel og Wout van Aert er sammen med nederlandske Mathieu van der Poel og Mads Pedersen fra Danmark de største forhåndsfavorittene.

Alle har det til felles at de er litt bedre i bakker enn Kristoff.

– Men disse bakkene er ikke så lange. Selv om de går bra i bakkene, så har jeg bra punch i ett minutt også. Jeg kan kanskje følge de beste, sier han.

– Da vi kjørte EM her (i 2018, journ.anm), følte jeg meg bra. Så jeg håper på litt samme følelse nå. Selv om det er noen år senere.