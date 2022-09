Kristoff-gull kan gi Uno-X Tour de France-plass

Stående blant en flokk kenguruer i Symbio Wildlife Park en halvtimes kjøretur nord for VM-byen Wollongong forteller mannen som har signert Alexander Kristoff for de tre neste årene om drømmen han har foran søndagens fellesstart.

– Alexander er Norges soleklare kaptein. Når den fyren har bestemt seg, så blir det vanskelig å slå ham, sier Haugland og lar det henge i luften.

Den mildt sagt entusiastiske lederen for sykkelprosjektet Uno-X har - på TV 2s oppfordring - fått lokket med seg den litt mer mediesky direktøren for Uno-X Mobility, Vegar Kulset, til et sjeldent intervju.

GULLDAGER: Jens Haugland og Vegard Kulset fikk oppleve to norske VM-gull på nært hold.

De har reist sammen til Australia for å følge mesterskapet fra sidelinjen der de har en rekke Uno-X-ryttere til start for Norge og Danmark. Noen så kanskje TV-bildene av Haugland da han kastet seg om halsen på Søren Wærenskjold da han syklet inn til gull på U-23-tempoen mandag. De færreste fikk nok med seg Kulset, som i bakgrunnen snek seg unna da kameralampene lyste rødt.

– Perfeksjonisme i praksis

Trønderen trives best utenfor søkelyset, men uten ham hadde det ikke vært noe norsk profflag nå.

– Det har vært helt eventyrlig. Det er uvirkelig å reise til Australia og synge «Ja, vi elsker» to dager på rad, sier Kulset med et smil etter triumfene til Wærenskjold og Tobias Foss.

Dette hadde ikke vært mulig uten bidragene fra det som har blitt lokomotivet i norsk sykkelsport, sier styremedlem i Norges Cykleforbund, og tidligere trener for Thor Hushovd, Atle Kvålsvoll.

Alexander Kristoff. Foto: Arne Dedert

Uno-X har nemlig stilt støtteapparatet sitt til disposisjon under mesterskapet. Anført av Kurt Asle Arvesen stiller Uno-X med trenere, mekanikere, osteopat og massør i Australia, og har med det komplettert personellet til sykkelforbundet.

– Utøverne er naturligvis verdensmestre, men uten støtteapparatet rundt ville de ikke klart det. Jeg vil kalle det perfeksjonisme i praksis. Jeg var så heldig å få følge forberedelsene til tempoøvelsene. Det er så høyt nivå på den jobben som legges ned, i forhold til hvordan løypa analyseres og hvordan rytterne coaches frem cm for cm. At Uno-X har jobbet over flere år på proft nivå får hele norsk sykkelsport godt betalt for nå, mener Kvålsvoll.

– Det er raust sagt og motiverende. Og jeg er enig i at det hjelper å forene kreftene på den måten vi har gjort. Det er en modell som kan stå sterkt fremover. Vi i Uno-X lever av sesongen hele året, har enormt med rittdager og blir godt kjent med forberedelser og rutiner. Vi har nettopp tatt to tempogull. Foss er en del av Jumbo-Visma, som har ekspertise på dette, men det har vi også. Det er så små sekunder det handler om og der har vi mennesker med god kompetanse. Så har vi Kurt Asle i bilen bak også. Det er summen av de tingene som gir troppen trygghet om at her er vi prioritert og sett, men så er det opp til utøveren «at the end of the day», sier Haugland.

100-millionersprosjekt

Selv om de Uno-X-ansatte gjør denne jobben som ren dugnad, understreker Kulset at de samtidig tenker «business» og at det ikke er ren veldedighet. Selskapet han leder bruker hele markedsføringsbudsjettet sitt på sykkel-laget Uno-X (herre-, dame- og utviklingslag). Det beløper seg på over hundre millioner kroner i 2022.

– Det er to årsaker til at vi gjør dette. Det ene er at det har veldig stor effekt markedsføringsmessig. Oppmerksomheten rundt laget er enormt og målinger vi gjennomfører viser at vi får igjen mange ganger innsatsen i ren eksponeringsverdi. I tillegg ønsker vi å være en bidragsyter til at sykkel får en enda større plass i Norge og Danmark. Da tenker jeg i forhold til at vi i fellesskap skal ta sykkel mer i bruk i hverdagen.

– Og det sier en fra din bransje?

– Ja, vi har et sterkt ønske om å utvikle og markedsføre løsninger for bærekraftig mobilitet. Der har sykkellaget som oppgave å være ambassadør for sykkel. Jo bedre resultater de skaper, jo mer oppmerksomhet blir det. I tillegg ønsker vi at de skal være forbilder innenfor en sport med lidenskap og engasjement, som kan hjelpe til at resten av oss blir enda mer inspirert til å sykle til jobb og skole.

– Krever dere noe tilbake for å stille opp for sykkelforbundet på denne måten?

– Nei, de står fullstendig fritt. De driver sin virksomhet med sitt utgangspunkt, men vi tilbyr vår hjelp hvis det er noe vi kan bidra med, svarer Kulset.

Sønnen sykler VM

Blant koalabjørner og kenguruer forteller han om sin store sykkelinteresse. Han bruker mye tid på sykkelen selv og han har tre sønner som fortsatt er aktive syklister. Alle er en del av Uno-X-systemet. Johannes Kulset er faktisk med på det norske juniorlandslaget i VM i Australia, men uten at pappaen har hatt noe påvirkning på uttaket. 18-åringen nevnes faktisk av TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes som Norges kanskje sterkeste kort på fellesstarten natt til fredag, sammen med Jørgen Nordhagen.

– Jeg sier som alltid når noen spør om det er noen fra min adresse som sykler ritt: Jeg ønsker ham lykke til, ha det gøy og kjør på, svarer han på spørsmål om hva han forventer av sønnen.

UNGT TALENT: Johannes Kulset er én av flere som skal forsvare Norges ære natt til fredag.

– Hva slags betydning tenker du at et norsk profflag har for den suksessen som Norge opplever nå?

– Det gjør at det er enda flere som får de rammene de trenger til å komme i posisjon til å kunne sykle mot verdens beste ryttere, hvis de selv er villige til å gjøre jobben som skal til. Men det vi drømmer om er at den oppmerksomheten som skapes gir et mer momentum generelt for sykkel i Norge. Danmark som sykkelland ligger langt foran oss. Det må være en hilsen hjem til de som styrer, med Jonas Gahr Støre i spissen. Jeg håper de lar seg inspirere av det å få norske verdensmestre, svarer Kulset.

Uno-X med regnbuetrøya?

Uno-X har jekket opp satsingen sin hvert eneste år. I 2023 forsterkes de blant annet av INEOS` norske sportsdirektør, Gabriel Rach, og Alexander Kristoff.

– Skal man drive et profflag for kvinner og menn på dette nivået så er det ikke hemmelig at det koster 100 millioner kroner pluss i løpet av året. Men vi ønsker å gjøre det mer effektivt og smartere enn alle andre, slik at vi får mer igjen for pengene. Men av og til må man høyne satsingen og på søndag har vi en nordmann som tror han kan bli verdensmester. Å få Alex hjem til Norge; det er å høyne innsatsen. Det må man av og til gjøre, sier Haugland.

Dette blir Kristoffs åttende VM for Norge og han er ærlig på at drømmen er å ta steget opp fra sølvplassen i Bergen i 2017.

– Jeg er allerede stolt over det Norge har fått til her nede. Om han vinner, ja, da vet jeg ikke. . . Skal vi da bare si at vi sender stafettpinnen videre og at vi har peaket, Jens?, spør Kulset,

– Nei, da blir det for mye for meg. Det kan jeg si med en gang!

DØRÅPNER: Alexander Kristoff er blant outsiderne i VM-fellesstarten. Foto: Arne Dedert

En Uno-X-rytter i regnbuetrøye kan imidlertid åpne dører som tidligere har vært stengt. Det kan innebære at laget får innpass i det aller største sykkelsirkuset: Tour de France.

– Det er vanskelig å si nei til en verdensmester i alle typer ritt. Om det hadde skjedd, uten at jeg skal jinxe det, så bør vi havne der vi ønsker å havne. Det er ikke noen hemmelighet at vi ønsker å være med i et treukersritt eller to. Det er det neste kneppet vi søker. Dit skal vi komme. Så må vi bare gjøre oss fortjent til det, sier Haugland.