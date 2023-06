Kristoff åpner for rollebytte med opptrekkeren

– Jeg skjønner nesten ikke det spørsmålet! Han er ekstremt talentfull. Han slår Mathieu van der Poel med 15 sekunder på en tempo i Belgia rundt for bare noen uker siden. Han har enorm kraft i de bena. Han er i stand til det meste.

Det er det kontante svaret til Uno-X-sjef Jens Haugland på TV 2s spørsmål om 23 år unge Søren Wærenskjold er god nok til å hevde seg i spurtene i sin første Tour de France.

Foranledningen til spørsmålet var Alexander Kristoffs utsagn om at det ikke er gitt at det er han det skal kjøres for når de første spurtetappene byr seg på førstkommende mandag og tirsdag.

FLYING START: Søren Wærenskjold kommer inn i sin første Tour med flere seire allerede denne sesongen. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

– Han er sykt rask

– Jeg er ikke raskest i feltet, men jeg føler vi har et godt opptrekk med Wærenskjold, Rasmus Tiller og Jonas Abrahamsen. Kanskje jeg og Søren bytter om rollene de første dagene. Han er sykt rask når han er «fresh». Vi bor på rom sammen, så vi får se hva vi gjør. Han frykter at han ikke kommer til å være så sterk litt utover i Touren, så vi får se hva vi gjør. Det er mulig vi bytter roller på de to første spurtetappene, forteller Kristoff.

Den snart 36 år gamle veteranen har ni Tour-deltakelser og fire etappeseire på CVen - 23 år gamle Wærenskjold har ingen av delene.

Mandalitten er i utgangspunktet opptrekkeren til Kristoff, men det er altså ikke usannsynlig at rollene byttes om på i den første uken.

– Om vi skal bytte, så er det i så fall på de første etappene. Da er det fornuftig. Jeg blir gjerne bedre utover i Touren, mens han kanskje har størst muligheter i starten, sier Kristoff.

– Utgangspunktet er at vi går for Kristoff

Haugland er på ingen måte fremmed for tanken om å la eleven bli læremester i en spurt eller to.

SYKKELSJEF I UNO-X: Jens Haugland. Foto: Fredrik Varfjell/NTB.

– Det kan skje. Wærenskjold er i superform. Det har vi sett. Og vi vet at han ikke er med her hovedsakelig for å være god i den siste uka. Det vil være en stor oppside for ham om vi får ham med til den andre uken. Det vet Kristoff også. Og han vet i tillegg at han gjerne får best ben mot slutten av rittet. Så det viktig å huske på når vi skal fordele ressursene i laget, forklarer Haugland.

Wærenskjold kommer til Touren som nykronet norgesmester på tempo og med en etappeseier og andreplass sammenlagt i Belgia fra tidligere i måneden.

– Det er gøy å komme hit i form. Jeg håper bare jeg ikke mister formen. Den varer i alle fall første uka, så får vi se etter det, sier han.

Wærenskjold er ærlig på at han trives godt i spurtskyggen til Kristoff.

– Det er nesten deilig å ikke ha presset på seg selv. Derfor liker jeg å være opptrekker, sier han.

– Men du har kanskje også egne ambisjoner?

– Det hadde vært gøy å spurte for en etappe om muligheten byr seg etter hvert. Men vi må se an hvordan vi føler oss i løpet av den første uken. Vi har ganske klare roller. Utgangspunktet er at vi går for Kristoff i spurtene, sier han.