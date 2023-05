Koronasyk Foss satser mot VM – tviler på Tour de France

MÅ JUSTERE KURS: Tobias Foss må bytte ut Giro d'Italia med Tour of Norway i mai. Foto: Valentin Flauraud/Keystone via AP.

– Det har slått meg ut ganske hardt – mer enn forrige gang jeg hadde det. Jeg må ganske langt tilbake i tid for å finne sist gang jeg var såpass syk, men etter en del feber begynner det å gå bedre nå, sier Foss.

25-åringen er åpenbart langt fra frisk når han snakker med TV 2 onsdag.

Tirsdag kveld kom beskjeden om at koronainfeksjonen gjør at han må stå over sesongens store mål Giro d'Italia, hvor han var tiltenkt en nøkkelrolle rundt forhåndsfavoritt Primoz Roglic.

– Ingen signaler om Tour de France

Jumbo-Visma-rytteren beskriver det som «fryktelig kjipt» at rittet nå vil gå uten ham, og det er heller ingen automatikk i at ingen Giro betyr at Tour de France plutselig blir et mål.

– Jeg har ikke fått noen signaler i det hele tatt fra laget om Tour de France. Det kan selvsagt være en mulighet, og jeg skal forsøke å være i bra form i det tidsrommet, men Touren er ikke noe vi går aktivt inn for. For min del nå er målet VM.

VM i Glasgow i august er et naturlig mål for en regjerende verdensmester, og det samme er Vuelta a España i månedskiftet august/september.

– For min hadde det vært bra med Vuelta. Så får vi se om laget støtter den tanken. Jeg håper i alle fall å få syklet en Grand Tour i løpet av sesongen, sier han.

Tour of Norway-retur

Den tentative planen før VM i august består nå av Tour of Norway og Sveits rundt, og deretter NM nest siste helgen i juni.

I Tour of Norway vil prologen, som går i mål på toppen av Fløyen i VM 2017-stil, bli et naturlig mål.

Det ufrivillige sykdomsavbrekket gjør at Foss for første gang på lenge håper å kunne feire 17. mai i Norge, og 25-åringen virker ikke til å ha gått i kjelleren av at et av sesongens store mål har gått fløyten.

Giroen har de siste årene gitt blandede erfaringer for Foss. I 2020 måtte han bryte sammen med resten av laget på grunn av korona, i 2021 vakte han oppsikt med 9. plass sammenlagt, mens det i fjor ble formbom og 54. plass til slutt.

– Jeg har blitt såpass gammel og opplevd at ting har gått galt før, så jeg begynner å bli vant med det! Selv om det var et hovedmål, så vet jeg av erfaring av mye kan skje. Ingenting er skrevet i stein før du står på startstreken, sier han.