Konkurrentene fullroser Uno-X: – Tour-plassen er fortjent

MARKERER SEG: Rasmus Tiller og resten av Uno-X-laget har gjort seg bemerket blant konkurrentene i sykkelsirkuset. Her er den norske mesteren på toppen av Alto do Malhao under Algarve rundt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Da Tour de France-arrangøren offentliggjorde at norske Uno-X var ett av lagene som var invitert til sommerens ritt, sto jubelen i taket.

Laget mente selv at de hadde gjort seg fortjent til plassen. Norske sykkelfans, tidligere proffer og såkalte eksperter også.

Men hva tenker utøverne Uno-X faktisk konkurrerer mot?

TV 2 har spurt flere profiler om hva de tenker om at det norske laget skal sykle Tour de France i sommer. Samtlige svarte det samme:

At de har noe der å gjøre.

– Det mener jeg så absolutt, sier veteranen John Degenkolb.

– Gjort alt rett

Den tyske 34-åringen har syklet det berømte rittet i Frankrike hele åtte ganger - og har vunnet én etappe.

Han mener Uno-X har gjort alt de måttet gjøre, og mer til, for å fortjene en Tour-billett.

VETERAN: John Degenkolb var gjennomsvett etter tempoetappen i Algarve rundt. Foto: Frode Hoff / TV 2

– De har gjort alt helt rett. De kjører offensivt og viser seg frem, sier Team DSM-rytteren.

Han er ikke den eneste veteranen som har latt seg imponere av det unge, norske laget.

– Det er et lag jeg har fulgt lenge. Jeg har så stor respekt for dem. De tilnærmer seg ting på en bra måte, og tar utviklingen steg for steg, sier Soudal-QuickStep-rytter Tim Declercq.

– Som et WorldTour-lag

Uno-X er fortsatt på nest høyeste nivå i internasjonal sykkelsport, men for den 33 år gamle belgieren er de som et topplag å regne.

– Selv om de ikke er et WorldTour-lag, så ser jeg på dem som det. De kommer til å være det innen tre år, sier Declercq, som har syklet Tour de France tre ganger.

Fjorårets vinner av Giro d'Italia, australske Jai Hindley (26), skal sykle det franske treukersrittet for første gang i sommer.

ERFAREN DEBUTANT: Jai Hindley har allerede vunnet en Grand Tour. I sommer er planen at han skal sykle Tour de France for første gang. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han synes det er helt betimelig at Uno-X skal gjøre det samme.

– Ut i fra det jeg har sett av dem, synes jeg det er veldig fortjent. De kjører bra som et lag, så all ære til dem for å ha fått en invitasjon, sier klatreren, som sykler for Bora-Hansgrohe.

Venn av Kristoff

Etter at Alexander Kristoff meldte overgang til det norske laget i vinter, har Degenkolb begynt å holde et ekstra øye med dem.

Han anser spurteren fra Stavanger for å være en god venn, og han er derfor svært glad for starten Kristoff har fått i det nye laget.

Forrige uke vant han den første etappen av Algarve rundt etter en massespurt.

– Det er kult å se at Alex kan betale tilbake den tilliten laget har gitt ham, sier Degenkolb, og fortsetter:

I GRØNT: Alexander Kristoff bar den grønne trøyen på den tredje etappen av Algarve rundt, som et symbol på at han ledet poengkonkurransen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Men det er ikke bare Alex som kan vinne på det laget, for de har mange gode ryttere. De har kanskje ikke de største navnene akkurat nå, men før eller senere vil man vite hvem de er.

Det eneste negative

I sykkelmiljøet er flere av dem imidlertid godt kjent allerede.

Declercq ramser opp både Søren Wærenskjold og Tobias Halland Johannessen blant rytterne han har store forventninger til i fremtiden, selv om han tror flere kan gjøre seg bemerket i Touren allerede i år.

– Å ha med en type som Alexander Kristoff er viktig for laget. Han er ikke den yngste lenger, men jeg tror at motivasjonen hans knapt har vært høyere. Han kommer til å ha en god påvirkning på de yngre rytterne, sier Declercq, som bare har én ting å utsette på Uno-X.

– Vi ser jo på dem som et WorldTour-lag nå, så de kunne godt ha bidratt mer i front av feltet. Da de hadde den gule trøyen i Algarve, hadde jeg forventet at de skulle dra litt mer, sier han.

RESPEKT FOR UNO-X: Tim Declercq er selv en respektert rytter i feltet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Selv har han som oppgave å taue feltet for Soudal-QuickStep.

– Men det er det eneste negative jeg har å si om dem! De er dyktige, og hyggelige i tillegg.

Eksempel til etterfølgelse

Degenkolb mener måten Uno-X har kommet seg opp og frem i internasjonal sykkelsport på, bør være et eksempel til etterfølgelse for flere.

– De er et godt eksempel på hvordan man kan skape et lag ved å gjøre de rette tingene. De bør være et godt eksempel for alle, sier han.

DSM-rytteren er spesielt imponert over filosofien til laget, som er å utvikle unge ryttere i et miljø der alle hjelper hverandre.

– For å være helt ærlig, så ønsker vi også være som dem, sier Degenkolb.