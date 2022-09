Knuste løyperekorden i Norseman – nå skal han prøve seg mot landets beste syklister

To år etter at sykkeldrømmen ble knust gjør Jon Breivold (27) kometkarriere i en annen idrett.

– Det blir veldig spennende. Det er noe helt annet enn det jeg har gjort de siste to årene, innleder Jon Breivold til TV 2.

De siste to årene har nemlig 27-åringen imponert triatlonmiljøet med enorme prestasjoner etter at proffdrømmen på landeveien ble knust da han som 24-åring ble vurdert som for gammel til å satses på.

Lørdag er Breivold tilbake i feltet for første gang siden han la sykkelkarrieren på hylla når han står på startstreken i Lillehammer GP.

– Jeg er ikke helt sikker på hva jeg går til. Jeg har testet formen og hatt spesifikke hardøkter, men synes ikke kroppen har respondert sånn superbra. Men jeg fikk aldri muligheten til å delta i et klatreritt på norsk jord og savnet et slikt ritt da jeg var aktiv.

Derfor følte mannen fra Oppegård, med en fortid fra kontinentallagene Frøy-Bianchi og Team FixIT, at han nå måtte gripe muligheten til å prøve seg mot noen av landets beste syklister i endagsrittet med målgang på toppen av Hafjell.

Men lørdagens 130 kilometer korte og intense fellesstart med drøye ti kilometer avsluttende klatring til Hafjelltoppen står imidlertid i sterk kontrast til Breivolds nye konkurransehverdag da han sjokkerte triatlon-Norge.

TILBAKE i 2015: Jon Breivold (Team Frøy-Bianchi, t.h) og Fridtjof Røinås (Team Sparebanken Sør) under tredje etappe i sykkelrittet Arctic Race of Norway på Senja lørdag. Etappen gikk fra Finnsnes til Målselv. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Knuste Norseman-rekorden

For allerede i debuten i Norseman, ofte regnet som ett av verdens hardeste triatlon-konkurranser som følge av sin ekstreme løypeprofil, vant Breivold kun ett år etter at han la opp som syklist.

– Det var veldig gøy at det gikk så bra fra start, og så var det uventet fordi jeg ikke visste hva jeg gikk til, forteller han beskjedent.

Da hadde kometmannen allerede sensasjonelt åpnet triatlonkarrieren ett år tidligere med seier i hans første triatlonkonkurranse, Ironman Tallinn.

Og tidligere i sommer toppet han den korte triatlonkarrieren da han forsvarte Norseman-tittelen.

Samtidig som han smadret løyperekorden etter å ha svømt 3,8 kilometer i Hardagerfjorden, syklet 180 kilometer over Hardangervidda og løpt maraton med avslutning på Gaustadtoppen på ni timer og 23 minutter.

– Det var utrolig deilig og litt av grunnen til å være med i år var for å ta løyperekorden, sier 27-åringen som senket den gamle rekorden med en halvtime, før han fortsetter:

– Jeg kjente på presset og alt annet enn seier hadde vært en skuffelse. Derfor smakte det minst like godt i år.

– Og så kalte du deg selv den nye kongen av Norseman etter målgang?

– Det var ganske breialt, men jeg var i seiersrus og høy på endorfiner, sier han og trekker på smilebåndet, før han legger til:

– Samtidig vil jeg si det er berettighet når jeg setter løyperekord med 30 minutter og har vunnet to år på rad. Da var det på sin plass å titulere seg selv, med det var ikke så ydmykt og ikke helt slik jeg ønsker å fremstå, ler han.

– Forventer at han biter fra seg

Lørdag skal den ydmyke atleten slippe å svømme og løpe maraton - og kun fokusere på sykkelsetet i Uno-X Development Weekend, og TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes ser frem til å se triatleten måle krefter mot rendyrkede syklister.

– Det er utrolig kult at en som herjer i Norseman skal måle krefter mot landets beste syklister. Det er en løype som passer ham bra, så jeg forventer at han biter fra seg, sier Drivenes.

Selv har ikke hovedpersonen de helt store forventningene til egen prestasjon.

– Jeg har et lite mål om en topp 20-plassering. Jeg har stor respekt for syklistene, så det skal jeg si meg fornøyd med, og så ville topp ti vært ekstremt bra. Viktigste er at laget gjør det bra.

– Samsvarer det med dine forventninger, Drivenes?

– Breivold som syklist på sitt beste hadde vært utfordrer til å vinne, og med startfeltet i år mener jeg det er det man burde forvente.

Samtidig innrømmer Breivold én spesiell utfordring:

– Feltkjøring er ikke min sterkeste side og det er jeg veldig spent på.

– Det var ikke noe problem i sykkelkarrieren, men det kan gå litt begge veier. Kanskje har jeg glemt de farlige situasjonene og blir litt mer fryktløs enn hvis man nylig har vært i en velt. Men jeg frykter det blir uvant og at tar litt tid før jeg tør å avansere i feltet.

