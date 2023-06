Knuste Kristoffs Tour-drøm: – Kostet null

TRIUMF: Fredrik Dversnes tok NM-gull i fellestart landevei under NM på sykkel 2023 i Sandnes. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det hadde vært kult å ha den i Tour de France. Jeg drømmer jo om det, uttalte Alexander Kristoff til TV 2 før rittet.

Det blir ingen mesterskapstrøye for 35-åringen i Tour de France. Fredrik Dversnes stakk av med NM-gullet, foran nettopp Kristoff.

– Ubeskrivelig. Helt surrealistisk, sier Dversnes om bragden.

– Alex er en seig kar, så det å endelig sette han på plass kostet null. Neida, det var artig det, sier han videre.

INGEN TRØYE: Alexander Kristoff ble nummer to i NM. Foto: Carina Johansen / NTB

TV 2s kommentatorer spekulerte i om Uno-X skulle gi Kristoff seieren for å få trøyen, men det var aldri aktuelt.

– Jeg fikk beskjed ganske tidlig om at her var det bare å kjøre, forklarer vinneren.



Kristoff: – Ikke bitter

Uno-X-lagkapteinen forteller at han hadde et håp helt inn.

– Nå er jeg Uno-X selv, så det er bedre når jeg er på lag med de enn når jeg var på motstanderlaget. Sånn sett er jeg ikke bitter, forklarer Kristoff.

Ifølge spurtkanonen ble han spurt om de skulle vente.

– Jeg sa at det er bedre at vi sikrer seieren. Vi får nummer én, to og tre, vi må være fornøyd.

Uno-X-sportsdirektør Gino van Oudenhove sier følgende om lagets vurdering:

– Vi får ikke lov å snakke med rytterne siste ti kilometerne. På det tidspunktet var det ikke aktuelt å vente.

– Fordi Bystrøm var med?

– Ja, helt klart, sier van Oudenhove.



– Jeg blander meg ikke opp i det sportsdirektøren sier og gjør på det tidspunktet. Men jeg syns det er fint det blir slik det blir, med Fredrik som ikke skal til Tour de France som får et plaster på såret med trøya, sier Uno X-sjef Jens Haugland.

Lagkamerat Jonas Abrahamsen kapret tredjeplassen foran Sven Erik Bystrøm.

– Fullstendig dominans av Uno-X, helt rått å se på, var dommen fra TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

– De viser at de er i form, fortjent, sier Andreas Leknessund.



Lokalduell

Uno-Xs rytter Dversnes var alene i brudd med 30 kilometer igjen, med Bystrøm, Abrahamsen og Kristoff jagende 50 sekunder bak.

– Hans mulighet nå er å bare holde det gående, sa TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

De siste 15 kilometerne tok Stavanger-mann Kristoff opp kampen med egersunderen og det hele ble en lokalduell med målgang i Sandnes.

Men Dversnes holdt unna stjernen og kunne trille i mål med armen i været.