Klatret i sammendraget: – Absolutt godkjent

Forventningene var store til verdensmester Tobias Foss før den avsluttende tempoen i det portugisiske rittet Algarve rundt, men 25-åringen klarte ikke å hevde seg i seierskampen.

Dette var Foss sitt første ritt i den berømte regnbuetrøyen, som indikerer at han er verdensmester på tempo. Han endte som nummer fem.

– Det ble helt ok. Ingen topp dag, men heller ingen bunndag. Så det var helt greit, sier Foss til TV 2.

Foss passerte som femte beste ved første mellomtid, 17 sekunder bak Stefan Küng.

Nordmannen satte opp tempoen utover sykkelrittet, og hadde fjerde beste mellomtid ved andre passeringspunkt.

I mål syklet Foss inn 28 sekunder bak Küng, som vant etappen.

– Man merker ikke det rå trøkket, det å virkelig klinke til og holde trøkket over bakkene. Men det er absolutt godkjent. Det er første løp for sesongen, så det er vanlig at det ikke er supersprut i beina på slutten. Jeg tar med meg en god følelse herfra. Det er en grei tempo selv om det ikke var helt 100 prosent, sier den regjerende verdensmesteren.

HELT GREIT: Tobias Foss var verken veldig skuffet eller veldig glad etter tempoen søndag. Foto: Frode Hoff / TV 2

Fjerde beste sammenlagt

Daniel Felipe Martínez vant Algarve rundt sammenlagt med bare to sekunder ned til Filoppo Ganna. Ilan Van Wilder ble nummer tre, femten sekunder bak.

Foss lå på en tiendeplass før søndagens etappe. Han klatret mange plasseringer og endte som nummer fire sammenlagt, 22 sekunder bak Martínez.

– Jeg tar med meg en god følelse. Jeg har fortsatt noe å jobbe med og utvikle, men jeg har absolutt hatt en bra vinter og fikk nok en gang bekreftelse på det her. Status normal er ganske bra, sier Foss.

Thomas Pidcock, som hadde den gule ledertrøya før søndagens tempo, måtte ta til takke med sjuendeplass sammenlagt etter en svak etappe.

FJERDE BESTE: Tobias Foss klatret i sammendraget og endte som nummer fire i Algarve rundt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Wærenskjold veltet

Forventningene var store til U23-verdensmester Søren Wærenskjold før den avsluttende tempoen i Algarve rundt, men etappen ble alt annet enn vellykket.

Da sørlendingen startet begynte det å regne, noe som gjorde forholdene krevende.

Etter å ha satt ny bestetid ved første mellomtid, mistet han festet på bakhjulet og veltet ut av løypen.

Wærenskjold var raskt på beina igjen og kom fra det uten store skader. Han fikk bare noen skrubbsår.

– Da vi kjørte rundt svingen, lå han plutselig i åskammen. Men han landet på beina, så det gikk bra. Det var ingen alvorlig velt, sier sportsdirektør i Uno-X Kurt Asle Arvesen.

Wærenskjold måtte likevel bytte sykkel, og sto av rittet. Det var ingen vits å fortsette.