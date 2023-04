Kastet ut av Flandern rundt etter sjokkmanøver: – Utrolig klønete

Rittet pågår fremdeles! Se det på TV 2 Direkte eller TV 2 Play,eller følg det i vårt livesenter.

Med nesten 150 kilometer igjen av årets Flandern rundt lå Filip Maciejuk ute på siden av veien. Plutselig traff han en vannpytt, kom i ubalanse over gresset i veikanten og svinget brått ut i veibanen.

Dermed tok han med seg 30-40 ryttere i en stor massevelt.

– I alle dager! Utrolig klønete! Jeg vet ikke hva jeg skal si om den manøveren. Han hopper ut i gresset for å komme frem. Det er et desperat forsøk, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Juryen valgte å kaste Maciejuk ut av rittet.

– Jeg beklager virkelig feilen min og årsaken til krasjet i dag. Jeg håper alle de involverte er skadefri og trygge. Dette burde ikke skje, og det var en stor feilvurdering av meg, skriver Maciejuk på Twitter.

– Jeg hadde ingen intensjon om å forårsake dette. Alt jeg kan gjøre nå er å be om unnskyldning for feilen min og lære av dette i fremtiden, fortsetter den polske rytteren.

Thor Hushovd forstår at Maciejuk ble diskvalifisert.

– Det var en forferdelig manøver. Jeg står inne for at han ble diskvalifisert. Du kan ikke hoppe ut i gresset på den måten fordi du skal ta noen plasser. Det var ikke bra i det hele tatt, men det er godt å se at de fleste er tilbake igjen, sier Hushovd.