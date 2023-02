Kasper (22) havnet i nød – fikk sjokk av hjelperen

Kasper Enstad satser hardt for å bli proffsyklist. 22-åringen kjører for Tønsberg CK Elite og er for tiden på Mallorca for å trene seg opp til ny sesong.

Men én treningstur endte med en svært spesiell opplevelse.

– Det var veldig mange wow-reaksjoner! Det er ikke så mange som skjønte hva som skjedde, haha, sier Enstad til TV 2.

Dette er historien om hvordan Kasper fra Norge fikk hjelp av sjefen til Lionel Messi.

MÅTTE HA HJELP: Kasper Enstads gjentatte uhell på trening gjorde at han trengte hjelp. Foto: Privat

Uhellet var ute fire (!) ganger

Historien begynner med bakkeintervaller på Mallorca.

– Veien var så dårlig at jeg punkterte. Det er vanlig å ha med seg én slange, så jeg tok på den og kjørte nedover, sier Enstad til TV 2.

Så skulle uhellet være ute nok en gang.

– Så punkterte jeg igjen. Tilfeldigvis syklet en kompis forbi meg og jeg fikk låne en slange av ham. Så punkterte jeg igjen! For tredje gang... Og da hadde jeg ikke sjans.

22-åringen var uten fungerende sykkel, og uten dekning på telefonen, over 40 minutter hjemmefra.

– Da var det bare å løfte sykkelen i været, heve tommelen og haike.

– Så kom det en ganske spenstig AMG Mercedes. Sjåføren stoppet og spurte hva som hadde skjedd. Jeg sa jeg hadde punktert og at jeg ikke hadde flere slanger. «One minute» sa han og kjørte videre.

Enstad ble nysgjerrig på mannen som skulle hjelpe ham. Bilen var jo ikke av den billige sorten.

– Jeg visste ikke hvem denne fyren var. Han kom tilbake med en ny slange til meg.

Da han satte på slangen, var uhellet ute for fjerde (!) gang.

– Det som skjer så er at det er noe galt med hjulet. Så jeg punkterer igjen! Så da spurte jeg bare: «Kan jeg betale deg 20 euro, så kan du kjøre meg tilbake?» Han sa jeg ikke trengte å betale.

Fikk sjokk

De satte seg inn i bilen og kjørte tilbake mot Enstads bosted på treningsleiren.

– Jeg synes jo bilen var ganske spenstig, så jeg spurte hva han drev på med. Fotball, sa han. Så sa han at jeg kunne google ham.

Det som kom opp på telefonen, da han omsider fikk dekning, sjokkerte Enstad.

– Så viste det seg å være Lionel Scaloni! Argentinas landslagssjef! Det var kjempeartig.

– Jeg er ikke så interessert i fotball, så jeg visste ikke hvem han var.

VM-VINNER: Lionel Scaloni leder Lionel Messi og Argentina til VM-gull i Qatar i desember. Foto: LUIS ROBAYO

Skal på sykkeltur sammen

Etter oppdagelsen hadde Enstad og Scaloni en god samtale i bilen, om livet og trening. Den norske syklisten forteller at Scaloni bor på Mallorca med sin kone og at han driver med sykling på fritiden.

TV 2 har tidligere omtalt en av Scalonis sykkeløkter på Mallorca, som endte med påkjørsel og sår i ansiktet.

SÅR: Lionel Scaloni har selv vært utsatt for uhell på Mallorca. Foto: Twitter.

– Han var veldig ydmyk. Han har fem sykler, så han sa vi skulle ta oss en tur med terrengsykkel neste gang jeg var her. Det er kjempekult!

22-åringen vil gjengjelde tjenesten, skulle Scaloni ta turen til Norge.

– Jeg sa at han også var velkommen til Norge og jeg skulle vise ham rundt da. Han sa han hadde vært i Norge før og spilt mot Rosenborg og Stabæk.