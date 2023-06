Kan sikre ny norsk bestenotering: – Det er stort

FJELLGEIT: Torstein Træen trives best i kuperte landskap. Det er det rikelig av i Critérium du Dauphiné, og mer venter i Tour de France i sommer. Foto: Szymon Gruchalski / Uno-X

(COL DE LA CROIX DE FER): Torstein Træen flyr høyt i Critérium du Dauphiné. Nå er han to sekunder unna å sette en ny standard.

Det skiller nemlig bare to sekunder mellom Træen på 10. plass og Louis Meintjes på 9. plass før den siste etappen av rittet som er kjent som generalprøven til Tour de France.

Tar han seg forbi sørafrikaneren søndag, vil han sikre Norges beste plassering i det prestisjetunge etapperittet noensinne.

Den foreløpige bestenoteringen står lagkompis Tobias Halland Johannessen for, som kapret 10. plassen så sent som i fjor.

– Er du i ditt livs form?

– Det har i alle fall fungert veldig bra siden høydetreningsleiren. Jeg var klar over at det kom til å bli veldig bra om jeg traff på dagen her. Det føles i alle fall veldig fint, sa 27-åringen til TV 2 i regnværet etter målgang på lørdagens nest siste etappe.

UTMATTET: Høydemetrene og pøsregnet gjorde etappe syv til en kraftanstrengelse. Foto: Øyvind Brattegard/TV 2

– Det er standard meg!

Træen kom inn med den første favorittgruppen bak den overlegne vinneren Jonas Vingegaard på toppen av 13 kilometer lange Col de la Croix de Fer.

Det var godt nok til en åttendeplass på etappen.

– Den bakken var lang... Det var en sinnssykt seig dag, men jeg synes Anders Halland Johannessen gjorde en sinnssykt bra jobb for oss. Han gjorde at vi kunne få det vi trengte ganske tidlig. I bakken kjørte jeg bare min egen fart og håpet at jeg skulle ta de andre igjen.

Klatreren fra Heradsbygda utenfor Hønefoss måtte slippe favorittgruppa tidlig i den siste bakken, men hentet deretter inn igjen den ene etter den andre oppover den mytiske stigningen i Alpene.

– Det er vel standard meg! Jeg har blitt ganske god på det. Når bena er gode, så fungerer det fint, sa han etter målgang.

– Ikke mange med et så stort potensial

Åttendeplassen i celebert selskap begeistret TV 2s ekspertkommentator.

– Det er kjempesterkt. Træen har sitt talent når det gjelder å klatre. Det er ikke mange med et så stort potensial i fjellene, sa Mads Kaggestad.

Træen har topp 10-resultater sammenlagt fra ritt som Volta a Catalunya, Tour of the Alps, Kroatia rundt og Tour Colombia tidligere, og er ventet å være rytteren som kan jakte toppresultater både på fjelletapper, og kanskje også sammenlagt, i Touren i juli.

– Hvordan er det å være topp si sammenlagt i et så stort ritt som dette?

– Det er stort. Det er gøy når det ikke er så lenge igjen til Touren. Jeg håper jeg blir tatt ut!