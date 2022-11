Jubeldag for norsk sykkelsport – sikret videre satsing

Da Team Coops André Drege syklet inn til seier i Gylne Gutuer i begynnelsen av september, var det en dag med med blandede følelser. Dette løpet markerte nemlig slutten for det tradisjonsrike kontinentallaget.

Økte kostnader og manglende finansiering medførte at det ikke var grunnlag til videre satsing.

To måneder seinere er alt snudd på hodet. I en pressemelding skriver laget at Team Coop vil bestå i sesongen 2023. Energiselskapet Repsol kommer inn som tittelsponsor.

– Vi er glade for å ha kommet i mål med Repsol og Coop Norge. Dette sikrer at talentfabrikken de neste årene vil bære navnet Team Coop – Repsol. Vi ser nå frem til en ny sesong, og har et mål om å bli det mest bærekraftige kontinentallaget, sier Roy Hegreberg i Team Coop – Repsol.

Repsol sier sponsingen av sykkellaget passer godt med selskapets mål om å fremme fysisk aktivitet og bidra til bærekraftig mobilitet.

– Vi har vært en støttespiller for sykkelsporten i Norge siden tidlig i 2016 gjennom vårt samarbeid med Tour des Fjords, Hammer Races, Tour of Norway og Stavanger Sykleklubb. Ved å utvide denne støtten til Team Coop-Repsol ønsker vi å gi et ekstra bidrag til sykkelsporten i regionen, slik at talentene som virkelig ønsker å satse på sykling som toppidrett skal få muligheten til å gjøre dette, sier Vidar Nedrebø, administrerende direktør i Repsol Norge AS.

Laget har de siste dagene signert ti ryttere. Sverre Dyngeland Vik blir engasjert som ny sportsdirektør, mens Gilbert De Weerdt vil fortsette som sportsdirektør.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes har tidligere uttalt at det betyr mye for norsk sykkelsport at Team Coop består.

– Det som er viktig er at de beste norske juniorene og klubbrytterne trenger et tilbud hvor de kan sykle konkurranser i utlandet. Uten Team Coop er det bare Uno-X-systemet som gir rytterne den muligheten, sa han i september.